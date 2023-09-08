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無良淫父伸狼爪全家包庇...國二女兒「要原諒爸爸」　法官仍重判

▲桃園市詹姓男子與某酒店妹同居交往，事後女子不堪詹暴力恐嚇揚言公布性愛影片欲求去，卻遭詹連續恐嚇報警提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲高雄一名狼父竟性侵國二女兒。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名狼父今年1月間趁著就讀國二的女兒小雲（化名）洗澡、上廁所時對她性侵，事後小雲下體流血不止就醫，社工訪查才揭發狼父獸行，小雲還天真的說「爸爸不是故意的、不要告爸爸」，小雲的媽媽、姊姊竟還作證認為「小雲亂說話」，不過檢方根據小雲的傷勢，且有創傷後壓力症等證據，將狼父起訴，法官審理後認為狼父犯行明確，重判他徒刑9年6月。

判決指出，這名狼父是跟老婆及兩名女兒及一名兒子同住，今年1月間，就讀國二的二女兒小雲因身體不適回家休息，她準備到父母房間洗澡時，狼父竟闖入對她性侵，後來小雲下體流血不止到醫院就醫。

事後小雲出現許多反常的症狀，學校的社工老師對小雲關懷時，小雲才打開心防，對老師說「上個禮拜我在洗澡的時候，爸爸突然衝進來，摸我的下面，還用他的下面碰我的下面」。

社工老師驚覺事態嚴重，通報相關單位啟動調查，警方帶小雲去醫院驗傷，確認她下體有撕裂傷，也有創傷後壓力症反應，手臂内側留下多道傷疤，小雲說傷勢是「覺得自己身體很髒，就用手抓摳、和自動鉛筆所割而留下來的。」

不過檢、警偵辦時，狼父否認涉案，辯稱案發那幾天家裡都有人；小雲母親和姊姊也作證指稱小雲有焦慮、社交恐懼、常作惡夢，情緒控制不好，如果沒有吃藥就會說弟弟、爸爸打她，明顯袒護狼父。

檢方偵辦後根據相關事證，仍將狼父依強制性交罪起訴。高雄地院審理時，小雲還天真的幫替父親求情說「我不要對爸爸提出告訴，我覺得爸爸不是故意的，我要原諒爸爸」，但法官還是認為狼父犯行明確，依對心智缺陷之人犯強制性交罪，重判徒刑9年6月，全案還可上訴。

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