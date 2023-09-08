獨／幼園前逆向起口角！遭賓士爸檢舉「3項違規」　爆乳媽回應了

▲爆乳媽 。（圖／當事人授權提供）

記者劉人豪／新竹報導

新竹一名開著賓士的爸爸，不滿另一名開著賓士的爆乳媽媽，逆向把車開到幼兒園門口，雙方在馬路上爆發口角，爆乳媽指控賓士爸捶她車，影片曝光後掀起熱議，警方透露，初判爆乳媽有3項違規，合計最高可開罰5千6百元罰鍰。對此，爆乳媽表示違規部分會去繳錢，至於是否對賓士爸的攔車等行為提出告訴，則說「一切交給律師處理」。

▲賓士爆乳媽逆向被po網爆料。（圖／翻攝新竹爆料公社）

一名開賓士送小孩的爸爸，在臉書社團「新竹爆料公社」分享影片，並痛批「社會上就是有這種人，逆向停車完全將幼兒園的孩童安全置於不顧，昨日這位太太的先生也是這樣逆向停車，好心提醒她先生這樣是不正確的行為，今日換太太變本加厲，還說她故意的，說我好幾次（也才昨天看不下去跟她先生講一次），要我叫警察來，開車撞我，還沒等警察來就跑了。」

而爆乳媽則在IG發文反擊說，「我逆向我錯，但你可以告知，而不是講話用嗆的，好笑，自己肉身過來硬要擋我車，當大家眼瞎了喔，逆向你可以檢舉沒關係」，並指控控賓士爸，「你捶我車踹我車那你怎麼不說，再來自己刻意讓我撞，我有什麼好不敢承認的」，強調「我根本沒有要撞他，重點我還剎車，問他幹嘛砸我車，如果我真的想撞他，我一定不會煞車的」。

▲新竹爆乳媽發文反擊，說沒有不承認逆向。（圖／當事人授權提供）

針對這起事件，新竹市樹林頭派出所表示，當事人已將網路的影片提供給警方進行檢舉，將依交通違規的部分進行釐清。警方初步判定，爆乳媽可能因「不依規定使用方向燈」開罰1千2百至3千2百元罰緩；「不依規定駛入來車道」，開處6百至1千8百元罰緩；「不依順行方向臨時停車」開處3百至6百元罰緩，共計最高可開罰5千6百元。

《ETtoday新聞雲》私訊詢問爆乳媽，她哭訴說她從小就沒有爸媽，一個人很努力養家，做酒店也做到負債，「我也是很努力了」，被開罰的部分會去繳錢，至於是否對賓士爸攔車等行為提出告訴，爆乳媽則表示「提告的所有項目暫時保密」，並說後續一切都交由律師處理。