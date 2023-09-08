　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／幼園前逆向起口角！遭賓士爸檢舉「3項違規」　爆乳媽回應了

▲▼爆乳媽 。（圖／當事人授權提供）

▲爆乳媽 。（圖／當事人授權提供）

記者劉人豪／新竹報導

新竹一名開著賓士的爸爸，不滿另一名開著賓士的爆乳媽媽，逆向把車開到幼兒園門口，雙方在馬路上爆發口角，爆乳媽指控賓士爸捶她車，影片曝光後掀起熱議，警方透露，初判爆乳媽有3項違規，合計最高可開罰5千6百元罰鍰。對此，爆乳媽表示違規部分會去繳錢，至於是否對賓士爸的攔車等行為提出告訴，則說「一切交給律師處理」。

▲▼賓士爆乳媽逆向被po網爆料　疑本尊回嗆「撞死你了嗎」。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲賓士爆乳媽逆向被po網爆料。（圖／翻攝新竹爆料公社）

一名開賓士送小孩的爸爸，在臉書社團「新竹爆料公社」分享影片，並痛批「社會上就是有這種人，逆向停車完全將幼兒園的孩童安全置於不顧，昨日這位太太的先生也是這樣逆向停車，好心提醒她先生這樣是不正確的行為，今日換太太變本加厲，還說她故意的，說我好幾次（也才昨天看不下去跟她先生講一次），要我叫警察來，開車撞我，還沒等警察來就跑了。」

而爆乳媽則在IG發文反擊說，「我逆向我錯，但你可以告知，而不是講話用嗆的，好笑，自己肉身過來硬要擋我車，當大家眼瞎了喔，逆向你可以檢舉沒關係」，並指控控賓士爸，「你捶我車踹我車那你怎麼不說，再來自己刻意讓我撞，我有什麼好不敢承認的」，強調「我根本沒有要撞他，重點我還剎車，問他幹嘛砸我車，如果我真的想撞他，我一定不會煞車的」。

▲▼ 。（圖／記者）

▲新竹爆乳媽發文反擊，說沒有不承認逆向。（圖／當事人授權提供）

針對這起事件，新竹市樹林頭派出所表示，當事人已將網路的影片提供給警方進行檢舉，將依交通違規的部分進行釐清。警方初步判定，爆乳媽可能因「不依規定使用方向燈」開罰1千2百至3千2百元罰緩；「不依規定駛入來車道」，開處6百至1千8百元罰緩；「不依順行方向臨時停車」開處3百至6百元罰緩，共計最高可開罰5千6百元。

《ETtoday新聞雲》私訊詢問爆乳媽，她哭訴說她從小就沒有爸媽，一個人很努力養家，做酒店也做到負債，「我也是很努力了」，被開罰的部分會去繳錢，至於是否對賓士爸攔車等行為提出告訴，爆乳媽則表示「提告的所有項目暫時保密」，並說後續一切都交由律師處理。

ET快訊
基泰允重建　大直倒塌公寓重建成本初估「1棟5億元」
收基泰30萬政治獻金　　王鴻薇曝捐獻者身分
台北盆地「體質不良」！專家曝大直塌陷2大主因：地底都是爛泥
基本工資調漲至2萬7470元　勞保費率調升
蘋果發表會倒數　iPhone 14率先降價4500元
ETStar學習雲開站！　優惠碼限時搶
獨／遭賓士爸檢舉「3項違規」　爆乳媽回應了
辣妹老闆娘現烤麵包送暖　受災戶感恩：太熱心
快訊／基本工資調升至27470元！　時薪183元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹私校再傳霸凌！警衛室外直接圍住　電擊棒威脅…警方回應了

獨／省道新標誌「跟著箭頭右轉」突收1200罰單　雲林男超傻眼

基泰建設挨告公共危險　王世堅控：都發局建管處「共同預謀殺人」

獨／幼園前逆向起口角！遭賓士爸檢舉「3項違規」　爆乳媽回應了

大直民宅塌陷！辣妹老闆娘現烤麵包送暖　住戶感恩：太熱心

戰地醫師求匯30萬贖身！機警友「這是詐騙」急報案　保她血汗錢

惡搞前男友新歡「盜她照片找包養」　痴情女求復合不成...這下慘了

清潔工欠3萬健保費「月入2萬要養3孩子」　桃園分署不催稅先送暖

毒駕釀2死案將宣判！家屬穿死者衣物出庭　盼國民法官重判無期徒刑

別誤闖！大直公寓塌陷「馬路裂成波浪」　警擴大交管範圍看這裡

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

男大生被撞斃「2駕駛說法曝」　父悲嘆：後車不撞他就不會死

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

老柴犬趴在車道上一臉呆滯　徐文良心疼救起：帶你回家

19縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

新竹私校再傳霸凌！警衛室外直接圍住　電擊棒威脅…警方回應了

獨／省道新標誌「跟著箭頭右轉」突收1200罰單　雲林男超傻眼

基泰建設挨告公共危險　王世堅控：都發局建管處「共同預謀殺人」

獨／幼園前逆向起口角！遭賓士爸檢舉「3項違規」　爆乳媽回應了

大直民宅塌陷！辣妹老闆娘現烤麵包送暖　住戶感恩：太熱心

戰地醫師求匯30萬贖身！機警友「這是詐騙」急報案　保她血汗錢

惡搞前男友新歡「盜她照片找包養」　痴情女求復合不成...這下慘了

清潔工欠3萬健保費「月入2萬要養3孩子」　桃園分署不催稅先送暖

毒駕釀2死案將宣判！家屬穿死者衣物出庭　盼國民法官重判無期徒刑

別誤闖！大直公寓塌陷「馬路裂成波浪」　警擴大交管範圍看這裡

戴資穎中國賽4強再碰安洗瑩　「希望明天狀態更好」

新竹私校再傳霸凌！警衛室外直接圍住　電擊棒威脅…警方回應了

愛貓受困大直廢墟！女飼主曝「沒逃出原因」急：牠是我家人

獨／省道新標誌「跟著箭頭右轉」突收1200罰單　雲林男超傻眼

快訊／大雨開轟！　 彰化縣4地淹水警戒

《航海王》真人版第二季何時推出？製作方曝：劇本已經準備好了

大媽想讓電梯停住「拿鐵架擋門」　幾秒後卡住爆炸狂冒白煙

楊皓如怒批「大直樓塌非常扯」　危機四伏房：竟還要花一坪100萬買？

首例！日本民眾提告岸田政府　要求停止排放福島核廢水

收基泰建設30萬政治獻金惹議　　王鴻薇曝捐獻者身分

新手駕駛初上路男友怕爆　路口按喇叭提示：我來啦

社會熱門新聞

即／台中KTV兇殺！18歲男無命跡象

大直住戶怒：8個月沒人理我們

即／北市民宅「傾斜」發出碎裂聲　夫妻抱小孩逃離

民宅「1樓變地下室」住戶夜宿實踐大學

大直民宅陷入地！一樓被吞掉畫面曝

賓士爸怒交影片檢舉爆乳媽了！警初判「3項違規」罰鍰曝光

即／道明中學操場、圍牆裂出巨縫　現場畫面曝光

男童突開門衝下車　遭車撞上命危

即／台中KTV「2人遭砍」！　18歲男送醫不治

獨／新北建案水泥灌破鄰屋　一家4口險被活埋

桃園人妻：我老公和我親媽搞上了　鹹濕對話全曝光

「基泰工地」現場　制高點直擊

大直工地倒塌擴大！平路隆起變斜坡

即／剛喊：店家要小心　孫生母又順手牽羊被判6月

更多熱門

相關新聞

賓士爸怒交影片檢舉爆乳媽了！警初判「3項違規」罰鍰曝光

賓士爸怒交影片檢舉爆乳媽了！警初判「3項違規」罰鍰曝光

新竹一名開著賓士的爸爸因不滿另名開著賓士的爆乳媽逆向開到幼兒園門口，便上前指正，雙方因此發生口角，這名父親更站在車前阻擋爆乳媽離去，爆乳媽見狀則是開車要撞該名父親，影片曝光後掀起熱議。警方透露，當事人已將違規影片交給警方進行檢舉，初判有3項違規，最高共計可開罰5千6百元罰鍰，將依法製單。

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應

獨／賓士爆乳媽IG照曝　反控男駕駛拳頭捶車

獨／賓士爆乳媽IG照曝　反控男駕駛拳頭捶車

竹科妻「吃舔」房仲　瞎扯疫苗副作用

竹科妻「吃舔」房仲　瞎扯疫苗副作用

年輕妹脫光光「裸逛」五星飯店！大尺度影片流出

年輕妹脫光光「裸逛」五星飯店！大尺度影片流出

關鍵字：

爆乳媽新竹酒店賓士爸

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大直房屋嚴重傾斜「一樓陷到看不見」

公婆帶媳婦幼孫捉姦　正妹小三長相曝

今天「白露」！撞上最兇鬼月　命理師警告：2大姓氏當心

範圍擴大！大直建案出包毀鄰宅　影響棟數累積增至7棟

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

膽固醇過高！連吃1水果3個月變正常

獨／ KID《玩很大》受傷坐輪椅回國

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應

女星抓包「老公床戰親媽」崩潰離婚！

3女「陰道塞這根」被逮捕　價值900萬

即／台中KTV兇殺！18歲男無命跡象

驚吐「柯佳嬿懷孕」！坤達回應了

大直住戶怒：8個月沒人理我們

更多

最夯影音

更多
大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光
木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面