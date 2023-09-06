陸學者讚華為Mate 60 Pro「甩蘋果好幾條街」　一行字風向變了

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大陸 大陸焦點 特派現場

任澤平讚華為Mate 60 Pro「甩蘋果好幾條街」　一行字風向變了

記者黃翊婷／綜合報導

華為8月29日宣布新一代旗艦手機Mate 60 Pro，上海南京東路旗艦店門口一度出現排隊人潮。中國知名經濟學家任澤平昨日（5日）在微博發文大讚，「華為手機是我用過最好的手機，甩蘋果好幾條街」，沒想到卻被網友發現，他其實是使用小米MIX Fold 2，瞬間掀起兩派意見論戰。

▲▼華為新款手機Mate 60 Pro。（圖／路透社）

▲華為Mate 60 Pro在中國掀起一波搶購潮。（圖／路透社）

相較於外傳的9月12日新機發布記者會，華為Mate 60 Pro提早至少半個月開賣，新機上線後隨即在短時間內售罄，上海南京東路旗艦店門口甚至出現排隊人潮。中國知名經濟學家、曾任國務院發展研究中心宏觀部研究室副主任、恒大集團首席經濟學家兼恒大經濟研究院長任澤平，5日在微博發文表示，「為華為點讚，燒不死的鳥才是鳳凰，華為手機是我用過最好的手機，甩蘋果好幾條街。」

中國知名經濟學家任澤平發文稱讚華為Mate 60 Pro。（圖／翻攝自微博／任澤平）

▲任澤平使用小米手機發文稱讚華為手機很好用。（圖／翻攝自微博／任澤平）

不過，文章公開之後，有眼尖網友發現，任澤平雖然稱讚華為手機好用，自己真正使用的手機卻是小米MIX Fold 2，於是紛紛留言調侃，「用小米手機，說最漂亮的話」、「華為最好，只用小米」。但也有另一派網友緩頰道，任澤平用小米手機給華為點讚，正好說明他支持國貨的決心，對國貨一視同仁。

根據《快科技》報導，這其實不是任澤平第一次發文稱讚華為，之前他就曾經發文表示，華為作為中國高科技旗艦企業，經歷霸權國家舉全國之力的打壓、不公平對待以及全世界的圍堵，但並沒有被打垮，反而迎難而上，進軍新能源領域，「除了勝利，我們已經無路可走。沒有傷痕累累，哪來皮糙肉厚，英雄自古多磨難。」

由於華為Mate 60系列開賣帶來大量關注，究竟華為手機能否重返中國市場第一名，已經掀起中國網友熱烈討論。根據報導預測，華為Mate 60 Pro售價超過人民幣6000元（約新台幣2.6萬元），2023年內的銷量或許可以達到600萬部，開賣12個月內的銷量有望上看1200萬部，堪稱是非常驚人的預計銷量。

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