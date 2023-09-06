華為新機強勢回歸！ 「不儲備美元」任正非內部演講只強調兩個字

▲華為創辦人任正非。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

華為創辦人任正非4日晚間在內部《高端技術人才使用工作組對標會》上進行最新談話，這也是華為新機強勢回歸後，任正非的首次演講。任正非在演講中多次提到「人才」重要性，他表示，我們要建立一個自己的高端人才儲備庫，只要是優秀人才都可以進來，非邊界內專業的人才願意到邊界內來工作，我們就願意要，「我們是儲備人才，不儲備美元，最終儲備出自己的人才庫。」

▲華為Mate 60全系列開售。（圖／CFP）

《瀟湘晨報》報導，數據顯示，2022年華為研發費用支出就達1615億元人民幣（約7051億元新台幣），創下歷年新高。從現在來看，這筆研發或許此次新機獲得成功的底氣。

任正非提到，不要對人才有固定看法，孫中山本是學醫的，先是醫人，後來醫國，華為公司出售的莫貝克電源公司主力曾是牙科醫生，因為技術是相通的，他雖然學習神經學、蛋白質生物學等，但計算能力也很強。

任正非指出，高端人才全部是指技術方面，管理類或其他行業不在此列，「管理類的幹部走垂直循環、在實踐中逐步成長的道路，沒有層層的實踐成功經驗的積累，很難有破格提拔的可能。」

至於該如何獲取人才，任正非曾給出的解釋也很簡單粗暴－給錢，在最新內部演講上，他認為，物質激勵不是最主要的，第一點應該能找到自己熱愛的崗位，「當他熱愛時，就會踏實工作。如果興趣愛好與工作機會相結合了，他就會無怨無悔。因此，要重視這些人才在工作崗位的發揮，同時也在貢獻上去評價他。」

任正非提到，華為公司一直貫徹選拔制，因為人才不是靠培養，而是自我成長，要創造人才成長的土壤，就如「一杯咖啡吸收宇宙能量」。