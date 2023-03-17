　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

智慧農業在台進行式　讓科技與傳統經驗相輔相成

智慧農業在台進行式　讓科技與傳統經驗相輔相成（圖／頂新和德基金會提供）

▲好食好事基金會、扶田資本和創業小聚，於高雄亞灣新創園區聯合舉辦講座，針對智慧農漁畜牧業議題進行觀點交流。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

農業面臨人力結構老化、極端氣候、禽流感等大環境挑戰，連帶影響消費物價，一般人認知的「靠天吃飯」已非農民的唯一選擇，智慧農業的發展提供新解方。為此，好食好事基金會、扶田資本和創業小聚，聯合舉辦Meet大南方創業小聚「科技落地田野！新創如何攪動農業的轉型與變革？」講座，針對智慧農漁畜牧業議題進行觀點交流。

本次講座邀請台灣食農新創海盛科技有限公司執行長連唯証、Calyx台灣百應生物科技產品負責人呂宗霖、好食好事加速器校友/向天歌創新農業執行長蔡英地，以及美國高通公司開發總監戴郁文，分享智慧農業創新與科技應用的最新趨勢與發展。

智慧農業在台進行式　讓科技與傳統經驗相輔相成（圖／頂新和德基金會提供）

▲（左起）海盛科技執行長連唯証、台灣百應生物科技產品負責人呂宗霖、向天歌執行長蔡英地，以及美國高通公司開發總監戴郁文，分享智慧農業創新與科技應用的最新趨勢與發展。

連唯証提到，現今農漁產業經驗難以量化，年輕人難以入行，因此海盛科技將老一輩的養殖經驗量化，打造養殖漁業數據平台，透過數據分析提供即時資訊，將養殖漁業成為透過手機就能管理的產業。呂宗霖分享百應生物科技利用噬菌體、影像辨識、即時監控平台，偵測並分析禽舍的氨氣、溫度、濕度等即時數據，助禽舍規模化管理，讓雞隻更加健康進而提升肉類產量。向天歌發展出全台唯一「非開放式禽舍養殖技術」，蔡英地模擬傳統養殖環境，搭配自動化以及影像辨識進行管理，降低鵝隻感染禽流感的風險。

智慧農業看似方便，但如何說服第一線農漁民使用則需一番苦心。連唯証表示，了解農漁民的痛點、且不大幅改變現有操作流程，農漁民的接受度自然就會提高；蔡英地則分享，青農必需堅持，獲得長輩認同後反而能借重他們長年的生產智慧，例如父親經驗傳承鵝類生病會長時間待在水中，蔡英地進而以影像辨識系統追蹤鵝隻在水池的停留時間，傳統與智慧農業相輔相成。

由頂新和德基金捐助成立的好食好事基金會指出「走出實驗室，前往第一線了解農民需求對食農新創是非常重要的一步」，在加速器輔導設計上以「做中學」讓新創團隊面對潛在客戶，1家團隊媒合3位業師及1位專案經理陪伴，助新創逐步站穩市場，以回應基金會捐助人代表魏應充助台灣食農產業一臂之力的初心。2023年第六屆好食好事加速器即日起至3月27日招生中，總獎金逾150萬元，歡迎食農新創報名參加，入選初選即有專業業師至現地訪場健檢，敬請把握機會。

ET快訊
快訊／淫教練狎女選手入獄2周亡　高雄監獄突遭搜索
日女大胃王大腸癌逝！「愛吃5類食物」衝擊腸道
年薪200萬老公逼「按表操課」嘿咻　人妻崩潰喊離
士檢書記官是偷拍狼！　「廁所裝針孔」檔案驚人
快訊／傅崐萁喊話「宣布參選」　侯友宜回應了
42秒片打臉普丁！　美無人機二度被澆燃油
殯儀館燒錯屍！　家屬拜錯人傻眼怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新同學身上飄「遊覽車味」！她一聞反胃：差點吐出來　內行曝原因

和老媽聊股票戰績！國小妹「能幫老爸換車」　超狂對話震驚插畫家

當2年菜鳥！女同事嗆「我不會」8巨雷牙癢癢　主管反應傻眼了

29歲孕媽吃飽「突手腳全麻」送醫！靠人翻身換尿布　勸世文被推爆

老人才看日劇？台灣妹子愛追「韓、陸、台劇」　網揭關鍵原因

智慧農業在台進行式　讓科技與傳統經驗相輔相成

跌破眼鏡！foodpanda公布台中人外送美食排行榜　第1名竟是這味

早起排隊買蛋　他見「超扯1幕」怒罵：難怪會缺蛋！兩派吵翻

路易莎咖啡循環杯含甲醛！「植物纖維餐具不合格名單」曝

清明掃墓最佳時間曝！　5生肖祭祖注意沖剋

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

威廉虧「敖犬40歲有老人味」XD　許效舜傳生子祕技：一發擊中

友人找宣傳車幫慶生引圍觀　壽星理髮中聽廣播：好丟臉

哈士奇高歌嘶吼「雙聲道夾擊」　阿金夾中間超無奈：我想下車了

民雄鄉建國路車禍

新同學身上飄「遊覽車味」！她一聞反胃：差點吐出來　內行曝原因

和老媽聊股票戰績！國小妹「能幫老爸換車」　超狂對話震驚插畫家

當2年菜鳥！女同事嗆「我不會」8巨雷牙癢癢　主管反應傻眼了

29歲孕媽吃飽「突手腳全麻」送醫！靠人翻身換尿布　勸世文被推爆

老人才看日劇？台灣妹子愛追「韓、陸、台劇」　網揭關鍵原因

智慧農業在台進行式　讓科技與傳統經驗相輔相成

跌破眼鏡！foodpanda公布台中人外送美食排行榜　第1名竟是這味

早起排隊買蛋　他見「超扯1幕」怒罵：難怪會缺蛋！兩派吵翻

路易莎咖啡循環杯含甲醛！「植物纖維餐具不合格名單」曝

清明掃墓最佳時間曝！　5生肖祭祖注意沖剋

直擊／嘉義「城堡繡球花園」太美！打卡點一次看　必吃限量下午茶

新加坡國家環境局參訪南投縣　交流提升垃圾處理技術

最強嬌點！AV女優「無罩」應援大谷翔平　女球迷美胸藏不住惹議

減少公墓及雜草火警　南消二大聯手區公所努力防災！

快訊／金牌教練狎女選手入獄2周亡　高雄燕巢監獄突遭檢調搜索

「地方盛傳謝國樑不想蓋基捷」　林右昌勸務實點：有很多方法能解決

有機農場小開染毒癮賣大麻「只收泰達幣」　警抄出大批吸毒用具

接連掉槍顯示未落實SOP　二膽兵事件需要的不是臆測

新同學身上飄「遊覽車味」！她一聞反胃：差點吐出來　內行曝原因

和老媽聊股票戰績！國小妹「能幫老爸換車」　超狂對話震驚插畫家

機車男手放禁忌部位　後座女伴抖不停！

生活熱門新聞

缺蛋害的？菜販嘆「1蔬菜」慘滯銷

超薄焢肉飯一碗160　他踩雷還被老闆嗆

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

100元即期品吃三餐　他卻吃到哭了

「好市多1物」降價　會員驚：比特價時便宜

明2地區轉濕涼　下周「暖熱如夏」上看32℃

掃墓別說2個字　民俗專家：吸引亡魂跟回家

女大生「襪子穿7天」底下黑黑　他開推特傻了

6000元來了！他怒抓「1領錢管道更燒錢」　網嗆太難看

前女友：二膽兵薪水一半花在手遊課金

台灣最快車「打龜號」賣了！廖老大曝割愛原因

普發6千元最快4／6入帳　3階段怎麼領1圖看懂

更多熱門

相關新聞

桃園植樹節發樹苗　成立智慧農業推動小組

桃園植樹節發樹苗　成立智慧農業推動小組

112年度桃園市植樹節活動，12日於中壢區龍岡萬坪公園舉辦，市長張善政與與會人士，共同種下9株喬木及1,000株灌木，同時於現場發放台灣原生樹苗月橘、杜鵑計1,200株，活動中張善政並頒發智慧農業推動小組顧問聘書，由農委會前主委陳保基擔任總顧問。

好食好事加速器招募啟動

好食好事加速器招募啟動

身心障礙藝術家愛的GOOD力特展

身心障礙藝術家愛的GOOD力特展

「食農創生計畫」帶你上群募　達標再拿10萬獎勵金

「食農創生計畫」帶你上群募　達標再拿10萬獎勵金

好食好事第五屆Demo Day　用「食農新創」朝永續邁進

好食好事第五屆Demo Day　用「食農新創」朝永續邁進

關鍵字：

智慧農業好食好事基金會頂新和德基金食農新創

讀者迴響

熱門新聞

日女子大胃王菅原初代病逝享年59歲！　

台灣豪宅史上最高單筆紀錄！　她「無貸款砸13.7億」創下

住網紅森林酒店她遭雨傘節咬毒發！酒店拒擔全責

重磅加盟！韓國啦啦隊女神加入桃猿

張忠謀：半導體全球化已死　晶片業停止成長進新賽局

大支暴瘦遭傳因化療！深夜急發全身照

千萬網紅被老公劈腿離婚！秒整形「我要讓他後悔」

陸網紅爆金門兵「獲贈一套房」　微博傻眼

國中生互嗆「我爸是黑道」　他撂40人打傷6孩替兒出氣

即／19歲高中男騎車上學被撞死　父母見屍淚崩

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送

即／南港車站前嚴重車禍　19歲騎士噴飛命危

缺蛋害的？菜販嘆「1蔬菜」慘滯銷

工程師「健檢報告1紅字」醫一看心涼了：已經第三期

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

更多

最夯影音

更多
餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟
漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面