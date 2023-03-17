智慧農業在台進行式　讓科技與傳統經驗相輔相成

▲好食好事基金會、扶田資本和創業小聚，於高雄亞灣新創園區聯合舉辦講座，針對智慧農漁畜牧業議題進行觀點交流。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

農業面臨人力結構老化、極端氣候、禽流感等大環境挑戰，連帶影響消費物價，一般人認知的「靠天吃飯」已非農民的唯一選擇，智慧農業的發展提供新解方。為此，好食好事基金會、扶田資本和創業小聚，聯合舉辦Meet大南方創業小聚「科技落地田野！新創如何攪動農業的轉型與變革？」講座，針對智慧農漁畜牧業議題進行觀點交流。

本次講座邀請台灣食農新創海盛科技有限公司執行長連唯証、Calyx台灣百應生物科技產品負責人呂宗霖、好食好事加速器校友/向天歌創新農業執行長蔡英地，以及美國高通公司開發總監戴郁文，分享智慧農業創新與科技應用的最新趨勢與發展。

▲（左起）海盛科技執行長連唯証、台灣百應生物科技產品負責人呂宗霖、向天歌執行長蔡英地，以及美國高通公司開發總監戴郁文，分享智慧農業創新與科技應用的最新趨勢與發展。

連唯証提到，現今農漁產業經驗難以量化，年輕人難以入行，因此海盛科技將老一輩的養殖經驗量化，打造養殖漁業數據平台，透過數據分析提供即時資訊，將養殖漁業成為透過手機就能管理的產業。呂宗霖分享百應生物科技利用噬菌體、影像辨識、即時監控平台，偵測並分析禽舍的氨氣、溫度、濕度等即時數據，助禽舍規模化管理，讓雞隻更加健康進而提升肉類產量。向天歌發展出全台唯一「非開放式禽舍養殖技術」，蔡英地模擬傳統養殖環境，搭配自動化以及影像辨識進行管理，降低鵝隻感染禽流感的風險。

智慧農業看似方便，但如何說服第一線農漁民使用則需一番苦心。連唯証表示，了解農漁民的痛點、且不大幅改變現有操作流程，農漁民的接受度自然就會提高；蔡英地則分享，青農必需堅持，獲得長輩認同後反而能借重他們長年的生產智慧，例如父親經驗傳承鵝類生病會長時間待在水中，蔡英地進而以影像辨識系統追蹤鵝隻在水池的停留時間，傳統與智慧農業相輔相成。

由頂新和德基金捐助成立的好食好事基金會指出「走出實驗室，前往第一線了解農民需求對食農新創是非常重要的一步」，在加速器輔導設計上以「做中學」讓新創團隊面對潛在客戶，1家團隊媒合3位業師及1位專案經理陪伴，助新創逐步站穩市場，以回應基金會捐助人代表魏應充助台灣食農產業一臂之力的初心。2023年第六屆好食好事加速器即日起至3月27日招生中，總獎金逾150萬元，歡迎食農新創報名參加，入選初選即有專業業師至現地訪場健檢，敬請把握機會。