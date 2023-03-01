好食好事加速器招募啟動　助台灣食農新創衝出亮眼成績

▲於3月1日舉行的「好食好事加速器招募說明會」也邀請校友分享創業心得，左起為蟲小道大創辦人Tony、好食好事基金會新創發展經理Amber、台灣藍鵲茶創辦人柏鈞、岩生築見創辦人宥寬，歡迎新創加入好食好事大家庭。（圖／好食好事基金會提供）



生活中心／綜合報導

全台蛋荒，顯現全球環境變遷、農業發展至飲食問題面臨極大挑戰，近年永續農業和食品創新的發展越受重視。台灣第一家食農加速器「好食好事加速器」多年來免費輔導食品及農業相關新創，目前累計輔導了45家，存活率高達96%；現正展開第6屆招生，總獎金逾150萬元，符合報名資格的團隊3月27日前可報名。

挺過新冠肺炎疫情，海外對食農產業新創公司的投資趨勢逐漸上升，全球農業食品科技募資總額及交易量均於2022年再創高峰。由頂新和德基金捐助成立的好食好事基金會深耕食農加速器六年，給予專業陪伴、資金挹注、資源串連三大支持，累積共有27家公司在完成輔導後取得投資資金，獲投率達 63%；除此之外，整體團隊的累計實收資本額從4.2億元增加至10.7億元、成長率達1.6倍，其中更有團隊資本額成長高達40倍之多。

今年第6屆招生期提早至第一季，透過四個月的輔導期，協助找到專屬的市場定位與價值，並計畫舉辦多場商機媒合與社群活動，期待新創團隊乘勝追擊，接觸企業、投資人、策略合作夥伴等人脈資源，進而加速成長；預計於第四季舉辦的Demo day更將廣邀食農相關產官學及企業投資人至現場交流，找尋最佳商業合作夥伴，成為下一個在世界舞台發光發熱的食農獨角獸。

3月1日舉辦的「好食好事第六屆招生線上說明會」，邀請三位校友分享加入好食好事加速器後的收穫，以及校友之間因為產業息息相關，創造許多合作機會。好食好事基金會表示，秉持捐助人代表魏應充的初衷，加速器的核心理念希望透過提供實質陪伴、資金投入、資源鏈結，來幫助台灣創造更多食農方面的創新人才，線上說明會連結：https://bit.ly/3EMR77g。

2023年第六屆好食好事加速器將於3月1日至3月27日展開招生，歡迎擁有早期核心技術、或具備商業模式的食農新創報名參加，入選初選即有專業業師至現地訪場健檢；四個月加速期間將根據需求領域，1家團隊媒合3位業師及1位專屬專案經理陪伴，並配合業師制度給予即時且彈性的專業協助。歡迎至官網了解更多資訊，報名連結：http://bit.ly/3Zwvf7Q。