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2023台灣設計展－新北○起來10／6開展　5大展區勾勒在地意象　

▲▼ 2023台灣設計展－新北○起來10月6日開展　5大展區勾勒在地意象。（圖／文化局提供）

▲2023台灣設計展－新北○起來10月6日開展　5大展區勾勒在地意象。（圖／新北文化局提供）

記者戴上容／新北報導

「2023台灣設計展」記者會今5日上午在新北市政府舉辦，今年主題是「新北○起來」，記者會由經濟部次長林全能及新北市長侯友宜共同主持，設計展將從10月6日到22日，主展區以新北市美術館為核心，延伸至鶯歌陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、鶯歌區同慶市民活動中心、新太源藝術工坊，並規劃新北捷運環狀線作為衛星展區，同時結合新北各個行政區藝文展演共同響應。

「2023台灣設計展」記者會今天上午在新北市政府舉辦，林全能、侯友宜及工業局長連錦漳、總策展顧問龔書章、各展區策展團隊及地方人士等多人共同出席，會中宣布台灣設計展由新北市與經濟部工業局共同主辦，展期自10月6日到22日在新北市舉辦。

▲▼ 2023台灣設計展－新北○起來10月6日開展　5大展區勾勒在地意象。（圖／文化局提供）

林全能致詞，台灣設計展讓各個城市的不同面向能夠結合在一起，從2003年到2023年等3階段，都是透過和地方政府合作，整合地方特色價值。這次展覽是21年來第1次在新北市舉辦，有主展區、衛星展區，以及從食衣住行等層面都能「圈」起來等3 大特色，透過捷運場站等不同場域，希望能促進地方產業發展，也期盼全國民眾都能來新北市體驗這些真善美設計理念。

侯友宜則表示，今年的台灣設計展主題為「新北○起來」，希望用友誼的手把大家「圈」起來，邀大家一起來認識新北市，新北市美術館興建以來第1次啟用，希望配合三鶯的在地文化，讓三鶯地區成為台灣的藝術重鎮。而新北是環狀城市，展現山海等不同地形，29個行政區都有不同特色，希望透過設計來展現出不同地方文化。

經濟部補充，這次台灣設計展主題「新北○起來」，邀請超過百名設計師共同來勾勒出新北在地意象，共規劃5大展區，主展區是以首次啟用的新北市美術館為中心，延伸鶯歌陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、鶯歌區同慶市民活動中心及新太源藝術工坊，共策劃14個主題展及活動。

這次規劃衛星展區，包括新北市政府1樓大廳及捷運環狀線新北產業園區、頭前庒、板橋、景安及十四張等捷運站，透過微型展的方式來詮釋在文化。歡迎大家跳入新北設計圈，一起成為設計圈內人。

▲▼ 2023台灣設計展－新北○起來10月6日開展　5大展區勾勒在地意象。（圖／文化局提供）

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