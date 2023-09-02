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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北市府辦「領導力營隊」　盼青年領袖發揮正面影響力

▲▼ 由新北市青年局主辦「學生自治·新北領航·大專領導力自治營隊」今日正式啟航。 。（圖／新北市政府青年局提供）

記者崔至雲／新北報導

為催化大專青年社團學習的多元可能，新北青年局舉辦的「學生自治·新北領航·大專領導力自治營隊」今（2）日正式啟動，一共有 80 位來自全台48所大專院校學生參加。青年局長邱兆梅強調，鼓勵青年參與公共議題是新北青年局的核心目標之一，期待這些新世代領袖為社會帶來正面影響。

該次營隊以「公共參與、自治知能」為主題，安排了活動企劃執行、財務制度建立、社群多媒體行銷講座，還有多名產官學專業人士與學生分享交流各類公眾議題，期望學生在社團學習中深度思考公共議題。

活動首日，邱兆梅率先與青年分享從私人企業到進入公部門服務的經驗談起，她分享了如何團隊合作、應對挑戰、做出決策，並鼓勵青年們勇敢追逐夢想，也要具備面對挫折的心理準備。

▲▼ 由新北市青年局主辦「學生自治·新北領航·大專領導力自治營隊」今日正式啟航。 。（圖／新北市政府青年局提供）

她表示，所謂「領導力」說起來不外乎是與他人協作、溝通、蒐集資訊和做決策的能力，這些能力不像知識可以從書本課程習得，而是要透過與人互動培養。青年局希望藉由營隊的各種活動和經驗分享，讓青年透過實戰為未來的社團學習鋪路。

青年局表示，營隊內容涵蓋領導力、社團能力、公共參與等多個方面。在領導力方面，營隊將邀請專家學者分享相關知識與技能，並安排實戰訓練。在社團能力方面，安排活動企劃執行、財務制度建立、社群多媒體行銷等講座；在公共參與方面，營隊將邀請產官學專業人士與青年分享交流各類公眾議題，幫助提升公共議題參與意識；另外還有學生會和社團運作、學生權益自覺、議事程序與財務制度規劃「練功房」等系列課程，讓學生從校園社團出發，累積解決問題能力，並培養應對各式情境的軟實力。

邱兆梅強調，鼓勵青年參與公共議題是新北青年局的核心目標之一，希望透過自治營隊活動，讓青年學子在社團互動中培養溝通協做能力、多多參與社會、建立公共意識，期待這些新世代領袖為社會帶來正面影響。

▲▼ 由新北市青年局主辦「學生自治·新北領航·大專領導力自治營隊」今日正式啟航。 。（圖／新北市政府青年局提供）
 

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