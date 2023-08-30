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新北市府中元普渡「拜超巨大乖乖」　 供品將捐贈弱勢家庭

▲▼ 今(30)日是農曆7月15日中元節，新北市政府舉辦112年度中元普渡祭典，市長侯友宜率市府團拜 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 今(30)日是農曆7月15日中元節，新北市政府舉辦112年度中元普渡祭典，市長侯友宜率市府團拜 。（圖／新北市府提供）

記者戴上容／新北報導

今(30)日是中元節，新北市政府舉辦中元普渡祭典，市長侯友宜率市府團隊一同祭拜。侯友宜特別在巨型乖乖餅乾寫下「颱風乖乖不來，風調雨順福氣來」、「登革熱乖乖無影蹤，莫在台灣現蹤跡」、「災害乖乖消失，打造智慧安全城」、「戰爭乖乖不要來，國泰平安厚生活」、「預算乖乖到位，新北建設起飛」，祈求市民風調雨順、安居樂業，社會局補充，部分供品將捐贈弱勢家庭。

新北市府表示，各局處及行政園區內委外廠商精心準備各式供品祭拜，不僅準備緊接而來之中秋應景柚子，新聞局更準備了三牲造型的創意饅頭，可愛模樣吸引眾人目光、觀旅局也別出心裁將168包(一路發)可樂果手工黏貼及懸掛成2座「結好果耶誕樹」，以祈願新北觀光大發利市、來新北觀光旅遊的民眾順心平安，更預先為下半年的「新北歡樂耶誕城」祈福。

▲▼ 今(30)日是農曆7月15日中元節，新北市政府舉辦112年度中元普渡祭典，市長侯友宜率市府團拜 。（圖／記者戴上容翻攝）

秘書處長饒慶鈺指出，為響應社會公益，部分供品將由社會局捐贈給弱勢家庭；祭典也同步為「網路普渡」的市民祈福消災，民眾只要到新北市環保局官網首頁進入新北普渡專區／網路普渡進行登記(https://www.epd.ntpc.gov.tw/Article/Info?ID=6733)，環保局會統一將登記名單請林口竹林山觀音寺辦理祭祀祈福的儀式

▲▼ 今(30)日是農曆7月15日中元節，新北市政府舉辦112年度中元普渡祭典，市長侯友宜率市府團拜 。（圖／記者戴上容翻攝）

環保局也呼籲民眾「減燒紙錢做愛心」，歡迎大眾至新北市好日子愛心大平台或四大超商事務機參加以功代金，響應活動做愛心。祭拜的紙錢可交由清潔隊集中收運焚燒，也可選購經檢驗符合國家標準(CNS)之金銀紙及香品，祭拜同時亦能減少環境汙染。

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