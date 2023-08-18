女警如廁被偷拍！立委爆局長吃案還升官　要警政署、侯友宜給交代

▲時代力量立委陳椒華。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

嘉義縣警察局日前爆出有員警長期透過針孔、手機偷拍多位女警更衣、如廁，而2021年事發時，該局及其局長未在第一時間積極處理及召開性平會議，更要求被害者與加害者和解，監察院並於5月通過糾正。時代力量立委陳椒華18日爆料，吃案長官並未受任何檢討跟懲處，還高升到新北市警察局長，呼籲警政署和新北市長侯友宜立刻調查、勿縱容包庇。

陳椒華指出，加害人長期偷拍的對象涉及局內多位女警，發生如此重大性騷及違紀案件，時任嘉義縣警察局長廖訓誠不但沒有為本案依〈性別工作平等法〉規定採取立即及有效的措施，更讓加害者火速退休、以權勢逼迫受害者與之和解，還高升到新北市警察局長，顯現出警界竟然可以縱容性騷、違法的犯罪行為，而吃案包庇者還能升官的荒唐文化。

陳椒華表示，之後繼任的嘉縣警察局長陳明君（現為刑事局副局長），面對被害者的申訴，也不依法召開性平調查會議，更稱「本案已經和解」、「保密原則」無法召開性平調查會議，回覆嘉義縣政府及保訓會的詢問。

而被害者當初是在權勢逼迫下接受和解，陳椒華指出，不論和解與否，仍應依法啟動召開性平會議的機制，而兩任嘉義縣警察局長廖訓誠、陳明君竟然可以違反性工法、不落實應進行的性平機制，前後兩位局長更步步高升，簡直讓警政機關及身為長官的公信力踩在腳底下踐踏。

陳椒華指出，一個為機關認真服務多年的女警，不但在受到性騷擾之後無法得到性平機制與長官的協助，甚至受到局內的各種耳語與調侃，如此性別不友善的職場環境，儼然對受害者造成二度且更嚴重的身心傷害！「性騷擾零容忍」不該成為口號，執法的警政單位更應該以身作則。

陳椒華指出，嘉義縣警察局違反性騷擾防治法及性別工作平等法，事證明確， 亦有監察院檢討在案，該局應依法正式召開性平會並就違法事實， 做成違反性工法之決議，以回復被害人名譽及清白。

陳椒華要求，嘉義縣警察局應針對本案召開性平會議，警政署應該要對其他受害案件進行調查。而且呼籲警政署及新北市長侯友宜切勿縱容涉及包庇的兩任警察局長，必須立即針對本案進行調查及懲處，展現積極處理不包庇縱容的作為。

陳椒華呼籲，兩位局長出面完整說明，尤其是新北市警察局長廖訓誠，以權勢搓案、包庇及讓加害者火速退休的不當作為，當初敢違法亂紀，而現任刑事局副局長陳明君面對被害者的申訴，也不依法召開性平調查會議，更稱「本案已經和解」、「保密原則」無法召開性平調查會議現在就必須要負起責任。

