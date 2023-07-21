冷氣砸死政大學霸！新北市府「三路齊發」再調查　經確認立即開罰

▲21歲女子等公車，遭17樓掉落的冷氣機砸死。（圖／記者陳以昇攝）

記者戴上容／新北報導

新北市板橋區新埔捷運站2號出口附近一棟大樓，昨(20)日下午1時11分許，一對住在八里的姊妹，正在等公車準備轉公車前往新店駕訓班學開車，妹妹被從17樓墜落的冷氣機砸中不治，震驚社會。新北市政府21日發布新聞稿表示，今出動勞檢處、工務局進行對施工單位、社區管委會進行行政調查，違法事實經確認立即開罰。

新北市府表示，針對板橋區民生路某民宅發生冷氣機飛落砸路人的不幸意外，新北市政府勞檢處第一時間隨即派員前往實施檢查。調查發現，施工單位在安裝過程中，疑似未保持冷氣機的牢穩，造成冷氣機飛落釀成不幸。勞檢處當場即勒令停工，涉及違反《職安法》相關規定將依法處罰，最高可處30萬元罰鍰。

除勞檢處外，工務局也出動調查，根據管委會說法，社區管委會有規定冷氣機僅能裝在內凹花台。經了解本案為申請裝在內凹花台施工，並經管委會同意，但整起事件在冷氣安裝過程顯見並未符合安全規定為肇事主因，依《營造安全衛生設施標準》第26條規定，對於置放於高處有飛落之虞的物件應固定。

勞檢處今（21）日將對李姓安裝師傅及廠商進行行政調查，違法事實一經確認，將依「職業安全衛生法」開罰，最重可處30萬元罰鍰。此外，本事故亦涉及過失致死刑責，勞檢處將積極配合司法機關偵辦需要，提供相關調查資料，協助追究施工單位的違法責任。

▲21歲女子等公車，遭17樓掉落的冷氣機砸死。（圖／記者陳以昇攝）