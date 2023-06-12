桃園首推企業食安志工　維護餐食安全

▲午餐抽驗。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府衛生局今(112)年創全國之先，執行「一企業、一食安志工」專案計畫，推出企業食安志工行列，擔任自家員工飲食安全守門員，衛生局除安排一系列培訓計畫，並安排實地觀摩供膳環境衛生，讓企業志工體驗食安管理過程重要性。

衛生局表示，上( 5月)間辦理2場「食品安全衛生知能教育訓練」，超過200人踴躍參與（含企業伙食管理人與供膳承包商），後續安排企業食安志工培訓課程。桃園市為全臺第一工業科技大城，依據經濟部統計處109年工廠校正及營運調查報告分析，桃園市大型企業員工300人以上（電子業、資訊業、紡織業等）有276家，員工數超過25萬人，員工飲食多以集中方式辦理供應伙食，各縣市政府對企業內員工飲食安全鮮少涉略。

▲教育訓練。（圖／衛生局提供）

然而依據食藥署110年「食品中毒發生與防治年報」統計，辦公場所為發生食品中毒案件第4名，發生件數高達19件患者數323人，桃園衛生局為提升企業員工食品安全，自111年起主動走進企業展開3年推動「百人企業員工食品安全」計畫，預計輔導150家以上企業，受惠員工超過20萬名，衛生局攜手企業共同守護餐食安全。

有關「百人企業員工食品安全」計畫，優先實地輔導供餐量較高50家企業供膳業者場所，等同把關60家企業食品安全，受惠員工超過9萬人。