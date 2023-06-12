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好消息！工程進度超前　桃園、八德兩區恢復供水

▲工程進度超前，桃園大停水兩區已恢復供水

▲王副市長視察桃園區介壽路自來水管線臨遷工程。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

配合桃園市捷運綠線工程，台水公司辦理「桃園區介壽路管線臨遷」等3項工程，12日起至14日進行停水作業，受影響區域包括桃園、新北兩市7區共約22.7萬戶，停水時間最長達43小時，副市長王明鉅下午前往桃園區視察「介壽路自來水管線臨遷工程」，目前施作順利，工程進度略為超前，今日下午5時起，八德區及桃園區已恢復全面供水。

副市長王明鉅於視察「桃園區介壽路自來水管線臨遷工程」表示，本次停水作業是台水公司配合市府捷運綠線工程施作，辦理「桃園區介壽路自來水管線臨遷工程」，並一併進行「大湳廠高低壓電氣設備檢驗」、「龜山區汰換管線工程」等附帶工程，目的就是希望盡量縮短停水次數及時間，未來各局處若有需要台水公司配合的工程也都會提早規劃，由市府經發局擔任窗口，與台水公司密切合作，盼透過計畫性作為，集中工程施作時間，降低市民不便。

▲工程進度超前，桃園大停水兩區已恢復供水

台灣自來水公司董事長胡南澤表示，「桃園區介壽路自來水管線臨遷工程」因施工位置較深，且地下管線複雜，先前已完成新管線埋設，此次工程主要進行新舊管線節點連結，自今日上午8時起開始排水施工，預計工時19小時，目前施作順利，工程進度略為超前，今日下午5時起，八德區及桃園區已恢復全面供水；蘆竹地區預計於6月14日3時全面完成復水；林口地區將在6月13日1時起啟動復水作業；龜山地區將在6月13日3時起啟動復水作業，預計6月14日3時全面復水。

胡董事長指出，台水公司於桃園區介壽公園、大湳廠分別設置前進指揮中心與應變中心，隨時進行工程進度管控及檢討，後續也會做好復水工作，本次進行三合一工程，目前「大湳廠高低壓電氣設備檢驗」已全部完成，「龜山區汰換管線工程」共有3個點，也接近完工階段。

▲工程進度超前，桃園大停水兩區已恢復供水

胡董事長指出，配合工程施作，本次停水影響區域包括桃園市桃園區、龜山區、八德區、蘆竹區等共16.7萬戶，以及新北市約6萬戶，台水公司共派出16部水車、設置67處臨時供水站。包括市府經發局長張誠、捷運局副局長廖振遠、新聞處副處長蘇振昇、民政局主秘賴嘉美、八德區副區長黃紹轅、桃園區公所主秘周政毅、蘆竹區公所主秘詹國華、龜山區公所主秘劉草典、台灣自來水公司董事長胡南澤、總經理李嘉榮等皆一同出席。

王副市長提及，今（112）年1月份發生供水管線破管事件，帶給市府與台水公司許多警惕，目前皆落實超前部署，有更完善的事前準備，他也感謝台水公司對此次工程的重視，希望台水公司能多加投資桃園地區的建設，及早安排老舊管線更換作業，強化桃園供水穩定及提供優質水質。

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