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台水公司三合一工程完工　北桃園16.7萬戶凌晨提前復水

▲配合桃園捷運綠線施工，台水公司進行三合一工程，桃園北區與新北林口等地區大停水，桃園市副市長王明鉅昨天召開應變會議緊盯復水作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲配合桃園捷運綠線施工，台水公司進行三合一工程，桃園北區與新北林口等地區大停水，桃園市副市長王明鉅昨天召開應變會議緊盯復水作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台水公司配合桃市府捷運綠線工程，12日上午8時起進行桃園區介壽路管線臨遷工程，併同辦理大湳廠高低壓電氣設備檢驗、龜山區汰換管線工程等3項工程，導致影響北桃園與新北市林口、泰山等地區逾21萬戶停水，副市長王明鉅今（14）日指出，各項工程皆已順利完工，復水作業於今天凌晨1時30分復水，其中北桃園地區16.7萬戶已全數復水，比預期提前1.5小時。

桃市府表示，本次停水期間，市府為確保工程順利進行，盡量減少市民無水可用窘狀，比照5月大停水開設「大規模停水應變中心」，由副市長王明鉅掌握各項工程與復水進度，市府各單位與台水公司進駐應變中心，定時追蹤進度並做好應變準備，及時處理停水等相關問題。王明鉅昨天下午前往視察桃園區介壽路管線臨遷工程與大湳給水廠，了解台水公司復水進度。

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▲桃園市副市長王明鉅昨天下午視察桃園區介壽路管線遷移工程，確保能如期復水。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市副市長王明鉅昨天下午視察桃園區介壽路管線遷移工程，確保能如期復水。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府經發局長張誠指出，因應本次停水，經發局每2小時追蹤各項工程與復水進度外，也針對重要工程施作及復水情形作業等進行檢核，以確保能如期復水。市府捷運工程局為協助台水公司加速完成管線遷移工程，調整車站施工順序，提前供台水公司預埋管徑1.2公尺，長度約230公尺的自來水管，並提供場地置放改接水管材料，大幅減少施工停水時間。

此外，捷運施工廠商也協助派遣義交疏導交通及抽排水，現場提供挖土機及吊卡車支援，做好萬全準備。感謝台水公司順利完成三合一工程，提早完工復水，市府在每次停水都持續累積實戰應變經驗，未來市府和台水公司將持續合作，提供市民安全穩定的用水環境。

市民如有任何供水問題，可撥打台水公司24小時免付費服務專線1910、市民專線1999或經發局（03）332－2101分機5266~5269，相關停復水資訊可上台水公司網站查詢：https://www.water.gov.tw/mp.aspx?mp=1

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