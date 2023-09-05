112年台東縣環境教育繪本徵選　得獎名單出爐

▲112年台東縣環境教育繪本徵選得獎名單出爐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近年來台東縣持續舉辦環境教育繪本徵選，鼓勵縣民從繪本創作了解環境問題及解決方法。112年台東縣環境教育繪本徵選活動得獎名單出爐，來自學生及老師共同創作的作品，計有特優、優等及甲等獎都是2位，台東縣環保局表示，特優、優等作品將獲得出版實體書的機會，並且代表台東縣至全國繪本嘉年華參展。

縣長饒慶鈴表示，繪本是推廣環境教育的優良輔助教材，透過豐富的圖文故事，在推廣及教學的過程中讓讀者更容易深入其境，了解環境問題的嚴峻性及環境行動的重要性，台東縣舉辦環境教育繪本徵選已行之有年，鼓勵廣大學子參與繪本創作，更將得獎作品出版成冊、發行電子書，另將邀請故事老師到在地學校分享得獎的繪本作品，讓更多孩童有機會看到屬於台東在地的故事，在孩子的心裡種下珍惜山林與海洋的種籽，培養愛生命及環境的正向態度及行為，並對地方產生認同感與連結，共同友善我們的土地與環境。

台東縣環保局指出，今年的得獎作品皆由國小老師帶領學生共同創作，以學生的觀點來省思台東的環境問題與行動方案。榮獲特優的作品―台東市岩灣國小《這城市水啦》、關山鎮關山國小《聽森林在唱歌》，分別以永續水資源及森林保護為出發點，呼籲大家一同執行垃圾不落地、無痕山林的行動，才能守護美麗的自然環境，並且得以永續利用乾淨的水資源；榮獲優等的作品―台東市岩灣國小《漫遊台東》及《回到過去》，則以旅遊及歷史的角度呈現台東之美，以孩童的視角訴說在地旅遊及歷史與環境之間的連結，當中流露出對於家鄉的深刻情懷。