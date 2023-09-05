侯友宜拋65歲健保全額補助　陳建仁：非首創、研議讓健保做更好運用

▲ 行政院長陳建仁5日出席「第20屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮」。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜5日宣布老人健保政策，喊出當選後65歲以上長者及55-64歲原住民，將排富全額補助健保，約400萬人受惠，而預估財源增加160億元。對此，行政院長陳建仁說，「這並不是首創的情形，實際上藍綠的縣市都已經在進行」，明年政府編列的社會福利預算高達7900多億元，目的就是要提供更好的社會福利的照顧；也會請衛福部在遵守財政紀律、不壓縮到弱勢團體照顧的前提下，研議讓健保做更好的運用。

針對侯友宜拋出65歲以上長者全額補助健保的政見，陳建仁5日下午出席第20屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮前受訪表示，政府對於老人健康的照顧一向不分藍綠，而且大家一起來努力，中央地方就是必須要合作。

陳建仁也舉例，65歲以上老人健保補助部分，實際上六都，還有一些縣市都已經在實施，「所以這並不是首創的情形，實際上藍綠的縣市都已經在進行」。

「在這個部分，我要跟各位說明，政府對於老人健康的照顧，還有生活的照顧一向不遺餘力。」陳建仁舉例，明年政府編列的社會福利預算高達7900多億，目的就是要提供更好的社會福利的照顧，給各個年齡層的人；在健康照護，還有長照的這個部分，也是提供老人最好的服務，所以中央跟地方要一起來合作。

陳建仁說，侯市長提出來他的看法以後，「我覺得我們需要相當的研議，我也請衛福部就遵守財政紀律，不要壓縮到弱勢團體的衛生福利照顧的經費，再來研議怎麼樣使得老人（照顧）的經費、健保的經費能夠得到比較好的運用」。

陳建仁強調，希望每一位老人家都能夠活得長長久久，而且是健健康康地能夠過他的晚年，讓他既能夠享受到健康的福祉，還有長照的福祉之外，也希望能夠來協助老人家在經濟生活上有所照顧。