輕生中尉死前曾打求救電話　陸戰隊：鄭母說是正常聊天未有特殊徵候

▲鄭姓中尉5日被發現陳屍營內。（圖／家屬提供）

記者蘇晏男／台北報導

海軍陸戰隊99旅子儀營區一名23歲鄭姓中尉今（5日）早上被發現陳屍在兵舍後方的榕樹下，鄭男阿姨表示，鄭男昨天打求救電話給鄭母，說連長跟軍方一直在逼他，且事發後還沒保留現場亂動遺體，將告軍方集體謀殺。對此，海軍陸戰隊指揮部發言人洪聖輝向《東森新媒體ETtoday》表示，據鄭母說法，雙方只是正常聊天，並沒有很特殊的徵候，軍方正全力配合檢警做調查，後續包含連長等相關人士將會被約談，不可能冷處理。

鄭姓中尉的阿姨5日向《東森新媒體ETtoday》指出，鄭男被分發到99旅一年多，曾抱怨在軍中一直被逼，昨還打求救電話給鄭母，說連長跟軍方一直在逼他，讓他待不下去想要退。此外，案發後家屬要求軍方要保留現場，但她們進入營區後卻發現遺體已被放在救護車上，讓鄭母相當火大，認為軍方對後續處理一問三不知，怒控軍方冷處理，要告軍方集體謀殺。

對於軍方是否掌握鄭姓中尉打求救電話給鄭母，洪聖輝表示，這部分是鄭母今天來看的時候，向軍方提這段事情，而據鄭母說法，雙方只是正常聊天，並沒有說有很特殊的徵候。記者追問軍方是否不知情鄭男認為軍方、連長逼得太緊？洪聖輝說，這段軍方正全力配合檢警做調查，是因為什麼樣原因造成輕生，現在還沒辦法論定，後續包含連長等相關人士將會被約談。

至於家屬要求保留現場，但到營區勘察卻發現遺體已放在救護車上，且軍方在後續處理一問三不知、認為軍方冷處理一事，洪聖輝表示，這是按照程序來，警方也在現場，這部分已跟家屬做過說明，軍方會盡力協助，給家屬最客觀的答案，不可能冷處理。

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