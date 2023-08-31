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海軍艦長家人染疫、開刀仍出任務　蔡英文特別點名感謝家人體諒

▲▼總統蔡英文「112年軍人節暨全民國防教育日表揚活動」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文「112年軍人節暨全民國防教育日表揚活動」。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文31日出席「112年軍人節暨全民國防教育日表揚活動」時，特別點名146艦隊成功軍艦艦長羅啟銘，提到他在一次出海任務中，家人染疫、生病開刀，仍堅守崗位完成任務，她要特別感謝羅啟銘的付出，同時也感謝其家人的體諒跟支持。

蔡英文表示，再過幾天就是9月3日的軍人節，她恭喜今天獲得表揚的國軍楷模、模範團體主官，還有全民國防教育的貢獻者。她說，軍人節只有一天，但國軍保家衛國是365天，不分晝夜，更沒有假日。

蔡英文指出，國軍弟兄姊妹都在各自的崗位上為守護國家努力，例如陸軍游雅婷中校，是首位步兵營女性營長，她除了帶領官兵執行軍事訓練、負責新制教召，也很關心部屬，是今年的國軍楷模。

蔡英文提到，如果有敵機侵擾空域，逼進領空，我們的空軍，例如今天獲選模範團體主官的「空軍第三聯隊」，就要在第一時間升空、驅離，這個月初，空軍第三聯隊所屬的台中清泉崗基地，在疫情後首次開放營區，更讓國人看見國軍精實訓練的成果。

蔡英文表示，守護海疆前線的海軍，也經常需要緊急出港應處，例如146艦隊的成功軍艦，就是負責台灣海峽的巡弋任務，羅啟銘艦長在一次出海期間，遇上家人染疫和生病開刀，仍堅守崗位，完成任務，幸好家人已經順利康復，她感謝羅艦長的付出，更感謝其家人的體諒和支持。

蔡英文說，除了戰備偵巡，在疫情期間，國軍大力協助防疫；前陣子，配合中央抗旱，也投入水庫清淤工作；最近因為風災，也是國軍幫忙道路搶通、物資載運以及各項災後重建工作。她強調，國軍在國家有需要，人民有需求時，就會趕到第一線，完成各項任務，這就是專業的國軍，也是讓人民安心的國軍。

對於國軍的支持，蔡英文表示，明年度的國防總預算達到6,068億，創下歷史新高，國軍營舍的環境正在持續改善，總共103案、222棟的「興安專案」計畫，到明年底就會完成90案，可以讓超過6萬名國軍有更舒適的生活環境。

蔡英文說，這幾年，政府推動國防改革，強化訓練內容，也提升後備戰力，更落實國防自主，除了確保國家的安全，更向世界展現我們守護民主自由的決心。

蔡英文強調，今天政府也表揚了年度「後備輔導幹部楷模」、「敬軍模範」以及「全民國防教育傑出貢獻獎」的個人和團體，有大家在民間協力全民國防事務的推動，都是國軍最有力的後援。

最後，蔡英文感謝所有軍眷的支持，讓國軍弟兄姊妹有更堅強的力量來守護國家，並表示如同今年軍人節的影片提到，「國軍扛起國家前途、百姓安危的重任」，只要大家團結一致，全體國人都是國軍最大的支持，「我們繼續一起為守護國家而努力」。

▲▼總統蔡英文「112年軍人節暨全民國防教育日表揚活動」。（圖／總統府提供）

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