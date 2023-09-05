海陸中尉陳屍營區！死前曾打求救電話　家屬告軍方「集體謀殺」

▲鄭姓中尉(左)陳屍營內，家屬不敢置信，說今天凌晨才接到他電話。（圖／家屬提供）

記者劉人豪／高雄報導

在高雄林園海軍陸戰隊99旅子儀營區服役的23歲鄭姓中尉，今（5）日傳出陳屍在兵舍後方的榕樹下，鄭母接獲噩耗後無法置信，說昨（4）日還有接到兒子的電話，怎麼軍方今一早通知說兒子死了；鄭男的張姓阿姨也表示，鄭男以往就常常抱怨軍方逼太緊，而且事發後還沒保留現場亂動遺體，將告軍方集體謀殺。

鄭姓中尉的阿姨向《ETtoday新聞雲》指出，鄭男高中畢業就立志從軍，去考海軍官校，參加蛙人訓等都有通過，分發到99旅1年多，過往曾抱怨在軍中一直被逼，昨天還打求救電話給鄭母，說連長跟軍方一直在逼他，讓他待不下去想要退，沒想到過沒幾個小時，今天早上6點多就接到軍方的電話，說鄭男已經死了。

▲阿姨指出，鄭男常常抱怨被軍中長官逼，連車禍了也不敢請假。（圖／家屬提供）

阿姨表示，鄭男控訴是軍方一直逼他，讓他受不了想要退伍，並說鄭男有女朋友，放假也都乖乖回家，返家時心情看起來也都不錯，但是約1個月前，鄭男發生車禍，跟家裡說不敢請假，因為軍中逼得太緊了，鄭母本來還想直接打電話給連長，不過遭鄭男阻止。

而這次事件發生後，家屬還特別叮嚀軍方說要保留現場，讓她們找人一起前去營區內勘查，但是進入營區後發現，遺體已經放在救護車上面，讓鄭母相當火大，且後續處理事宜軍方一問三不知，連幾時驗屍都說不清楚，怒控軍方冷處理，要告軍方集體謀殺。

▲阿姨說，鄭母凌晨1點多接到求救電話，過大概5個小時就聽到噩耗。（圖／家屬提供）

海軍陸戰隊指揮部表示，所屬陸戰九九旅鄭姓軍官於5日不明原因在營內輕生身亡，全案刻由檢警調查中，本部深表遺憾與不捨；另單位已指派高階幹部協處，全力協助家屬辦理治喪等事宜。

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