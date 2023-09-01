豐原高中生遭霸凌輕生！前學務主任不當管教　市府開鍘：停聘1年

▲豐原高二生輕生案！前學務主任涉不當管教，台中市教育局專審會決議：停聘一年。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中豐原高中今年初發生前學務主任不當管教學生情事，學校查證屬實，學校教評會卻僅做出記過處分，引發社會譁然。台中市教育局介入取代教評會，今（1）日召開專審會，決議對前學務主任處以停聘1年。至於主任教官部分，教育局說明，專審會審議的對象是指具有教師身分的人員，主任教官不具教師身分，教育局已依據學校函報調查報告結果，召開人評會審理並決議對主任教官記過2次處分，並已報中央權責機關核定。

教育局指出，依教育部規定，學校負責調查不當管教，校方調查認定前學務主任等人，涉及不當管教成立且情節重大，但對前學務主任僅記過處分，教育局認為該校教評會議決行為人停聘、解聘、不續聘的程序，違反教師法第14、15、18條規定程序，經要求覆議，學校教評會仍維持記過處分，教育局因此介入，依教師法第26條今日召開專審會，依法取代學校教評會功能，就前學務主任是否涉有教師法停聘、解聘、不續聘情形進一步嚴審嚴辦。

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教育局表示，今天專審會最終決議，依教師法第18條教師行為違反相關法規，認定有停聘之必要，將前學務主任停聘1年。至於主任教官部分，教育局說明，專審會審議的對象是指具有教師身分的人員，主任教官不具教師身分，另有依法懲處的法規及管道；教育局已依據學校函報調查報告結果，召開人評會審理，並決議對主任教官記過2次處分，並已報中央權責機關核定。

有關學務創新人員，學校依據調查報告及其處置建議予以記過1次處分，據了解學務創新人員已申請離職。