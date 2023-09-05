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石門水庫進帳多　阿姆坪防淤隧道4小時沖刷20萬噸淤泥

▲石門水庫阿姆坪防淤隧道啟用後，海葵颱風侵襲時發揮效用，圖為沖刷前大批淤泥。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲石門水庫阿姆坪防淤隧道啟用後，海葵颱風侵襲時發揮效用，圖為沖刷前大批淤泥。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中度颱風海葵日前自台東登陸穿越南部地區，其環流為桃園石門水庫上游集水區帶來豐沛降雨，經濟部北區水資源局指出，已視降雨狀況放水調控確保水庫安全，昨（4）日水庫接近滿水位時操作阿姆坪防淤隧道，短短4小時排除20萬噸淤泥，將堆置沖淤池內大量淤泥排出帶至大海，順利發揮沖淤延長石門水庫使用功效。

北水局表示，石門水庫阿姆坪防淤隧道兼具抽泥輸送、淤泥車行運輸與水力排砂功能之複合式水庫防淤設施，由國人自行設計施工完成，是目前國內水庫採平時放淤、汛期沖淤作業之首例。此隧道自2017年開工，並於今年2月13日完工。

▲石門水庫阿姆坪防淤隧道啟用後，海葵颱風侵襲時發揮效用，圖為啟動沖刷時將大批淤泥沖入大漢溪河道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲石門水庫阿姆坪防淤隧道啟用後，海葵颱風侵襲時發揮效用，圖為啟動沖刷時將大批淤泥沖入大漢溪河道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

今年上半年石門水庫水位不足，防淤隧道並無使用之契機，但在海葵颱風帶來洪水有利條件下，昨天首次正式啟動進行沖淤作業，僅花費4小時即將沖淤池內約20萬立方公尺淤泥沖洗乾淨，相當於減少1萬6千輛砂石車運輸帶來交通衝擊，更省下1.6億元清淤費用，有助於延長水庫使用年限。

▲石門水庫阿姆坪防淤隧道啟用後，海葵颱風侵襲時發揮效用，圖為沖刷後大批淤泥以順利排除，確保水庫使用年限。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲石門水庫阿姆坪防淤隧道啟用後，海葵颱風侵襲時發揮效用，圖為沖刷後大批淤泥以順利排除，確保水庫使用年限。（圖／記者沈繼昌翻攝）

北水局強調，石門水庫是北台灣水源樞紐，明年即將屆滿營運一甲子六十周年，營運期間多次因颱風極端降雨帶來泥砂侵襲，水庫容量只剩下原來的三分之二，所幸政府以前瞻預算投入，更在水利同仁辛苦努力下，順利完成並發揮功能，落實「晚做不如早做，不只為現在做，更是為子孫做」之最佳例證。

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