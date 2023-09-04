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台電人員化身蜘蛛人深入偏鄉搶修　南投萬戶全數復電

▲台電南投區處人員在仁愛鄉新生村眉原部落冒險攀高、搶修電力。（圖／台電南投區處提供，下同）

▲台電南投區處人員在仁愛鄉新生村眉原部落冒險攀高、搶修電力。（圖／台電南投區處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

海葵颱風帶來強陣風及豪大雨，造成南投縣累積停電戶數一度破萬戶，其中以信義鄉停電4213戶最多；台電南投區營業處成立緊急應變中心，統籌調度人力車輛及機具，連日投入搶修，到今日下午4時已全部復電。

台電南投區處統計，本次颱風期間包括名間、竹山、中寮、魚池、仁愛、鹿谷、信義及水里等多個鄉鎮都傳出停電災情，受災戶數達1萬5戶；台電南投區處處長張毓哲今天赴仁愛鄉新生村眉原部落瞭解搶修復電情形，並向辛苦冒險攀高搶修的人員致意。

▲海葵颱風造成南投縣破萬戶停電，台電南投區處持續動員人力搶修、完成全部復電。（圖／台電南投區處提供）

台電配電外線技術員余佳樺說，本次參與颱風搶修工作，希望能夠使受停電影響用戶趕快復電，讓生活較為方便，自己也覺得非常有成就感，這也是台電人的使命；新生村長鄭志誠也特別前來致謝，認為所有辛勞的台電搶修工作人員對偏遠地區原住民部落供電的重視與投入，部落村民都非常有感。

▲台電南投區處處長張毓哲（右）與仁愛鄉新生村長鄭志誠（左）向搶修人員致意。（圖／台電南投區處提供）

台電南投區處處長張毓哲（右）與仁愛鄉新生村長鄭志誠（左）向搶修人員致意。（圖／台電南投區處提供）

張毓哲表示，為即時掌握災情資訊及增進搶修效率，台電南投區處與南投縣政府加強配合聯繫，指派專員進駐縣府災害應變中心，並利用平時與各鄉鎮市區村里長、民意代表及重要用戶建立通訊軟體之聯絡管道，搶修期間得力於相關單位協助清除路樹、坍方土石等障礙物以利搶通修，因此也加快復電速度。

張毓哲提醒，雖然颱風已逐漸遠離，但民眾若看到電線掉落或出現外露狀況，請立即通知台電處理，千萬不要自己去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外事故。
 

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