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許淑華赴信義鄉東埔會勘土石流災情　農婦無家可歸聲淚俱下

▲南投縣長許淑華前往信義鄉東埔勘查土石流災害，接受受災民眾陳情。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣長許淑華前往信義鄉東埔勘查土石流災害，接受受災民眾陳情。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

海葵颱風動態詭譎，信義鄉東埔野溪爆發土石流阻斷投95線成災，甚至埋沒當地居民的農園和住家；南投縣長許淑華今天勘災時表示，必須從源頭徹底治山防洪才能免除未來遇雨成災的隱憂，縣府會與鄉公所協力爭取中央重視源頭治理，等到徹底整治及復建完成後，野溪兩岸受災的農園及家戶才能隨著安心安全的重建。

許淑華今天上午先主持一級開設的災害應變中心會報，掌握颱風最新動態、造成縣內災害的最新狀況及包括孤島村落撤離、物資補給、遊客勸離進度等等防救災重點；她指出，海葵颱風走向變化多端，今天上午8點到明天上午8點的平地雨量可達80毫米，山區更可達150毫米，民眾仍應注意，縣府與各鄉鎮市公所應變中心也會持續有效運作，發揮最及時的防救災任務的調度與執行。

▲南投縣長許淑華於海葵停班日主持應變中心會議後，前往信義鄉東埔勘查土石流災害。（圖／南投縣政府提供）

許淑華隨即轉赴信義鄉東埔村投95線爆發土石流阻斷交通的現場，包括原民局長史強、縣議員游顥、信義鄉長全志堅、鄉代會主席李國源、鄉代謝在坤、東埔村伍金豎及眾多受災鄉親，都到場陪同或關心反映問題；許淑華說，縣內目前交通受阻處，除了投85線平靜橋附近大崩塌屬卡努風災尚待徹底復建的路段，其它如投89線「力發線」的多處坍方、台14線霧社往廬山間的土石泥流阻道狀況都會持續加速搶通，東埔投95線土石流也已由三部大型挖土機清除土泥搶修中。

▲南投縣長許淑華於海葵停班日主持應變中心會議後，前往信義鄉東埔勘查土石流災害。（圖／南投縣政府提供）

當地4鄰農友王仕傑的農園被土石流埋沒，損失甜柿、青梅及番茄等農作物，卻慨然提供農園做為搶修道路清出土泥的暫時堆置場；住在溪畔純吉茶莊的許姓婦人穿著拖鞋、撐著枴杖趕來陳情，聲淚俱下說自已和老伴打拚營生的茶莊和住家都被土石流埋沒，現在只能暫時棲身收容所、有家歸不得，更擔心土石流災害不除，她的家園和茶莊要重建將會遙遙無期。

▲南投縣長許淑華於海葵停班日主持應變中心會議後，前往信義鄉東埔勘查土石流災害。（圖／南投縣政府提供）

許淑華說，已責成縣府農業處優先協助王仕傑申請農地流失及農作受災現金救助，並從優給予土石暫置場的使用補償；另請鄉公所、鄉代會、村辦公處協助，全力協助解決許姓婦人一家短期棲身的問題，也承諾會爭取中央重視徹底整治這處土石流危險區的上游源頭，還給居民長久安身農作的家園。

許淑華表示從卡努風災到這次海葵風災，很多農友因土地屬於台大林管處或國有林地，面臨申請救助無門的困難，期待中央秉持先前承諾的「從優從速從寬」三原則，體恤災民、提供最必要的救助補償或救濟；如果承租台大等國有林地受災農友仍無法獲救助，縣府將運用卡努風災獲損的4500多萬元捐款，盡力協助眾人度過難關。

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