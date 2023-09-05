60年最兇鬼月倒數！民俗專家警告別說「這2句話」：小心惹禍上身

▲今年農曆7月有30天，國曆9月14日就是「鬼門關」的日子。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

60年一次的黑兔年「最兇鬼月」即將9月14日、也是農曆7月30日結束，這天也是俗稱為鬼門關的日子。民俗專家廖大乙表示，即使鬼月要結束了還是有注意事項，建議當天也要準備供品祭拜好兄弟，以此象徵「有頭有尾」。但廖大乙也提醒，在祭拜過程中千萬別說「這2句話」，免得引禍上身。

根據媒體報導指出，廖大乙指出，一般民間習俗而言，除了會祭拜七月十五日的中元節外，同時也會祭拜七月三十日的鬼門關，以此來象徵「有頭有尾」，表達自身的虔誠之意。民俗專家廖大乙也建議，民眾可以在9月14日當天準備一些供品來祭拜，送這些好兄弟回去。

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供品的部分，廖大乙建議民眾最好準備罐頭、泡麵、餅乾等乾糧，因為這些供品可以方便好兄弟帶走，回去慢慢享用。而祭拜後的供品除了自己食用外，也能選擇捐贈給公益團體、社福機構，這類的供品也相當的適合。

但廖大乙也提醒，祭拜過程中千萬別說「再見」、「不要走」這2句話，否則有可能會讓好兄弟不願離去，反而讓民眾自身引禍上身。

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