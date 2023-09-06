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香菸碰氫氣球瞬間爆炸　越南小學開學典禮「10學童受傷送醫」

香菸碰氫氣球瞬間爆炸　越南小學開學典禮「10學童受傷送醫」

▲越南一間小學的開學典禮，發生氫氣球爆炸，造成10名學童受傷。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

越南一間小學的開學典禮，5日發生爆炸意外。事發當下一名拿著香菸的成人，不慎撞到用於裝飾場地的氫氣球，造成周圍的10名學童受傷，所幸送醫情況穩定，其中1人已經出院。

根據越南媒體報導，事發於當天上午8時45分，清化省一間小學開學典禮的開幕式才剛結束，此時不少學生跑到舞台區領取用於裝飾場地的物品，結果一名拿著香菸的成人不慎碰到氫氣球，導致爆炸發生，波及周圍7名女童和3名男童，所幸送醫治療情況穩定，其中1人已經出院，其餘9人留院觀察。

對此，北江省綜合醫院醫師表示，氫氣是一種易燃、易爆的氣體，只需靠近熱源，如燈泡、火、加熱器、煙頭、灰燼、燃燒的蠟燭，或讓球體摩擦生熱，就會致其爆炸。他也表示，氫氣球爆炸造成的燒傷，容易導致受傷部位，像是頭部、面部、頸部、耳朵和雙手留下疤痕。

醫師提醒，要是有人不幸遭到氫氣球的爆炸波及，應用自來水迅速冷卻燒傷區域15分鐘至20分鐘，幫助緩解疼痛與傷勢，再將患者送往最近的醫療機構就診。

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