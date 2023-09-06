賣場驚見「24公斤碘鹽」！他傻眼「做木乃伊嗎」：夠吃三年

▲日本福島排放核廢水，引發「囤鹽之亂」。（圖／PTT八卦版）

圖文／CTWANT

日本福島排放核廢水，不只帶來環境問題，連「民生問題」也受影響。近日有民眾在大買場直擊，一包包大包裝的台鹽碘鹽，居然大剌剌擺地上，等著民眾購買。讓他相當好奇，台灣真的有人囤鹽巴嗎？

有網友在PTT八卦板發文表示，朋友在逛竹北家樂福時，順手拍下一張「驚人畫面」。只見大包裝的台鹽碘鹽，放在木棧板上直接擺賣！這批發等級的容量，讓他相當意外，甚至還貼心為大家上起數學課：「一大包內有24包的一公斤碘鹽，總共24000克。一家四口三餐開伙，需要花三年時間才吃得完」。讓原PO驚呼，「這個量買回去都可以做木乃伊，還有人拿不少袋」，讓他好奇提問「真的有人會囤鹽嗎？」

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照片曝光後引發熱議，「有啊，我阿嬤都多買了兩三包」、「我媽越老越愛囤」、「這大袋是要準備中秋烤肉用的鹹乳豬嗎」、「笑死，台灣不缺低能兒，囤鹽要幹嘛？」甚至有網友開玩笑說：「用不完可以全身去角質」。

但也有網友認為一次買多沒什麼奇怪，「普渡會拜，如果是大規模普渡會搬這種整袋」、「反正又不太會壞掉，除了吃還能拿來清洗」、「食物加工是直接買整袋的，25KG200元」。

提醒民眾，衛福部建議每日食鹽攝取量不超過6公克。大家購買食材時，建議適量即可，否則傷荷包又搞壞身體，可就得不償失。

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