　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

賣場驚見「24公斤碘鹽」！他傻眼「做木乃伊嗎」：夠吃三年

▲▼ 。（圖／）

▲日本福島排放核廢水，引發「囤鹽之亂」。（圖／PTT八卦版）

圖文／CTWANT

日本福島排放核廢水，不只帶來環境問題，連「民生問題」也受影響。近日有民眾在大買場直擊，一包包大包裝的台鹽碘鹽，居然大剌剌擺地上，等著民眾購買。讓他相當好奇，台灣真的有人囤鹽巴嗎？

有網友在PTT八卦板發文表示，朋友在逛竹北家樂福時，順手拍下一張「驚人畫面」。只見大包裝的台鹽碘鹽，放在木棧板上直接擺賣！這批發等級的容量，讓他相當意外，甚至還貼心為大家上起數學課：「一大包內有24包的一公斤碘鹽，總共24000克。一家四口三餐開伙，需要花三年時間才吃得完」。讓原PO驚呼，「這個量買回去都可以做木乃伊，還有人拿不少袋」，讓他好奇提問「真的有人會囤鹽嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片曝光後引發熱議，「有啊，我阿嬤都多買了兩三包」、「我媽越老越愛囤」、「這大袋是要準備中秋烤肉用的鹹乳豬嗎」、「笑死，台灣不缺低能兒，囤鹽要幹嘛？」甚至有網友開玩笑說：「用不完可以全身去角質」。

但也有網友認為一次買多沒什麼奇怪，「普渡會拜，如果是大規模普渡會搬這種整袋」、「反正又不太會壞掉，除了吃還能拿來清洗」、「食物加工是直接買整袋的，25KG200元」。

提醒民眾，衛福部建議每日食鹽攝取量不超過6公克。大家購買食材時，建議適量即可，否則傷荷包又搞壞身體，可就得不償失。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌　讓愛貓愛犬免疫升級　限時↘$450

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

延伸閱讀
前男友下月要結婚…突打來提「荒謬1要求」　她傻眼：新娘知情還同意
DNA一驗臉綠了…「伯父」才是親生爸　「弟弟幫娶回台灣」殘忍真相曝
刑場靈異2／死囚兩度保外就醫傳宗接代　「會客菜」助越獄只爽七天

ET快訊
Lisa跳一半「半顆蜜臀掉出」！　畫面瘋傳
學者示警：還有更大地震！　「1周內特別留意」
姚明「決定」讓中華隊不能打！　籃協怒了：要求給解釋
快訊／全國首例！　修法第一隻黃牛抓到了
八方雲集爆「鍋貼有蛆」　衛生局稽查3缺失：最高可罰2億
三上悠亞「1夜輪約2超紅男偶像」！　極樂行程曝
LIVE／八方雲集爆有蛆「煎台140度不可能」　熱狗新歌抄襲
快訊／20縣市大雨特報！　警戒到入夜

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

去日本幫代購！「1090算1100」竟被親友狂嫌　她火大：窮就別買

iPhone狂曝災情！滑一半「超自然震動」　果粉喊1原因

首任觀光署長周永暉9／15上任　明年拚1200萬國際旅客來台

政院跟進討論！柯侯拋老人健保免費　薛瑞元：不反對方向

賣場驚見「24公斤碘鹽」！他傻眼「做木乃伊嗎」：夠吃三年

困境如何逆轉勝！成功人生不只一種模板

最暖鐵板燒！彰化暴雨多處傳災情　老闆宣布：無限量供應愛心餐

快訊／對流雨強襲！20縣市大雨特報　警戒到入夜

同事說「1血型難搞」他不服！同血型秒拆台：自己都覺得機歪

內用要收10元小費！網友炸鍋　台中必比登豬腳店：不會取消公告

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

嘉義地震！賣場酒瓶醬油摔爛　天花板垮...店員：第1次這麼大

嘉義規模5.5「極淺層地震」　氣象局：不排除有更大地震

馬尾女飆罵超商店員喊道歉　阿伯「淡定夾茶葉蛋」成亮點

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

柯文哲新竹老家捲違建風波　柯媽落淚...哽咽喊「被欺負」

去日本幫代購！「1090算1100」竟被親友狂嫌　她火大：窮就別買

iPhone狂曝災情！滑一半「超自然震動」　果粉喊1原因

首任觀光署長周永暉9／15上任　明年拚1200萬國際旅客來台

政院跟進討論！柯侯拋老人健保免費　薛瑞元：不反對方向

賣場驚見「24公斤碘鹽」！他傻眼「做木乃伊嗎」：夠吃三年

困境如何逆轉勝！成功人生不只一種模板

最暖鐵板燒！彰化暴雨多處傳災情　老闆宣布：無限量供應愛心餐

快訊／對流雨強襲！20縣市大雨特報　警戒到入夜

同事說「1血型難搞」他不服！同血型秒拆台：自己都覺得機歪

內用要收10元小費！網友炸鍋　台中必比登豬腳店：不會取消公告

快訊／國道10號西向仁武路段車輛追撞　駕駛受困車內

少年DIY「整條20cm插進陰莖」拿不出　醫一照驚見整團卡在膀胱

新疆水產「新鮮」陸續上市還外銷！　首批成熟螃蟹直送長三角　

染黑又染紅！民眾黨幹部被爆「洪門」背景　她酸：中國統戰夢幻選手

任賢齊被樂天女孩包圍！　被他爆料「1分鐘就不行了」

諷鍾小平「三進三出」國民黨、議員快落選　應曉薇重申參選到底

切割NONO仍驚爆收攤　虎霸雞排房東「開天價」招租

嚇死人！2男墓園放水雷炮發巨響　遭攔查竟稱「好玩」

ENERGY正式合體倒數！阿弟預約小巨蛋演唱會

T1台中太陽赴日移地訓練　與兩日職籃隊伍交流遇「熟面孔」

生活熱門新聞

鍋貼遭控有蟲　業者：煎台140度不可能有蛆

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

木星逆行ING！12星座「一路衰到年底」

日本人出差怨「台人1惡習」！一票認了：無法反駁

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

鴛鴦飛快前進！今起3天下最多　午後防豪大雨

對流雨強襲！20縣市大雨特報　警戒到入夜

LINE「隱藏1主題功能」一票人仍不知！網讚省錢

60年最兇鬼月倒數！民俗專家警告別說「2句話」

上班8天被扣8萬！海底撈員工怒曬明細...網挺爆店家

國小兒聯絡簿「訂簽Chinese筆」　家長轟爆！

超思合約公開　陳吉仲：平均每顆雞蛋僅吸收價差1.76元

內湖八方雲集遭爆「鍋貼有蛆」　北市衛生局：最高可罰2億

更多熱門

相關新聞

同事說「1血型難搞」他不服！同血型秒拆台

同事說「1血型難搞」他不服！同血型秒拆台

除了星座、生肖之外，也有人以血型評斷性格。就有網友表示，在辦公室聊到血型，同事就說某血型的個性最難搞，使身為該型血的他秒抗議，「我不服，我就大聲說『AB的給我站出來』。」結果，不少AB型血的人現身，坦言對原PO同事的見解頗有感，「我也AB，自己都覺得自己機歪」，意外引發話題。

吸血鬼德古拉原型是他　流血淚殺人如麻

吸血鬼德古拉原型是他　流血淚殺人如麻

「買桌電還是筆電好？」眾人讚它完勝

「買桌電還是筆電好？」眾人讚它完勝

菸碰「氫氣球」瞬間爆炸　越小學10童受傷

菸碰「氫氣球」瞬間爆炸　越小學10童受傷

台2線驚見男子坐路中滑手機　網：等神明降駕？

台2線驚見男子坐路中滑手機　網：等神明降駕？

關鍵字：

PTT竹北家樂福囤鹽周刊王

讀者迴響

熱門新聞

歐陽妮妮❤張書豪爆結婚！穩交4年明年春天嫁人

鍋貼遭控有蟲　業者：煎台140度不可能有蛆

快訊／《黑暗榮耀》毒蟲女爆校園霸凌！首發聲認錯

樓下撿到雪白藍眼貓！簡直遇到寶

工人受困「巨型烤箱」活活燒死

83歲嬤閃嫁37歲小鮮肉！養老金慘被掏空

許瑋甯驚傳「害怕同台吳慷仁」！

陸學者讚華為Mate 60 Pro大勝蘋果

快訊／MC HotDog熱狗認新歌抄襲　朱德庸錯愕怒了：不願意授權！

歐陽妮妮結婚「爸爸歐陽龍回應了」！揭婚事進度

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

快訊／MC HotDog熱狗認了新歌抄襲！　道歉朱德庸：犯了低級嚴重錯誤

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

木星逆行ING！12星座「一路衰到年底」

快訊／日圓好甜！現鈔驚見「0.21」字頭　10萬台幣多賺逾3萬日圓

更多

最夯影音

更多
嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD
酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面