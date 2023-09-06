台2線驚見男子坐路中間滑手機　網傻眼：等神明降駕？

▲2名男子在中線車道彎道處，其中1名男子不斷揮著警示旗幟，另1名男子則直接坐在地上滑手機。（圖／爆料公社）

圖文／CTWANT

有民眾在台2線新北市瑞芳路段，目擊有2名男子在中線車道彎道處擺放三角錐，其中1名男子身穿警示背心，期間不斷揮著警示旗，另1名男子則直接坐在地上滑手機。畫面曝光後，網友直言「坐在地上等神明降駕？」

原PO於爆料公社貼出影片，並在文中怒批，「不知道是哪家公司的員工，這樣警戒方式是要害死駕駛人還是自己，已通報110」；隨後他則表示，「通報110後，他們都走了，警察都還沒來」。

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畫面曝光後，引起網友熱議，紛紛表示「坐在地上等神明降駕？」「真的蠻危險的，這個彎道角度大車如果開快一點很難察覺」、「放防撞車都不一定有用，還坐地滑手機？真有車撞剛好躺平」。

新北市台2線因彎道密集且常有超速車輛，因此車禍意外頻傳，瑞芳警分局統計，台二線85.8K到87.5K間的龍洞街車禍事故，110年32件、111年23件，交通違規告發件數，110年為61件、111年則為84件。

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