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陸知名主播驟逝！竟是「感冒未癒健身」釀禍　妻10字悼念文淚目

▲▼42歲主持人感冒未痊癒去健身突發心梗去世。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲42歲主持人感冒未痊癒去健身突發心梗去世。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸知名主持人李林9月2日晚因病去世，享年42歲。大陸《中播網》官方微博也發文悼念稱，重慶之聲新聞主播李林，因感冒尚未痊癒，9月2日晚鍛煉身體時，突發心肌梗塞，離開了我們。公開資料顯示，李林是重慶廣電集團 (總台) 重慶之聲FM968主持人，作為資深的廣播節目主持人，李林主持的節目深受聽友的喜愛。

據《澎湃新聞》報導，9月3日，《中播網》官方微博發文悼念，「重慶之聲新聞主播李林，因感冒尚未痊癒，9月2日晚鍛煉身體時，突發心肌梗塞，離開了我們。重慶的聽友喜歡稱呼他『李將軍』，從業生涯二十載，性格豪爽，為人真誠，謙遜低調。他的離去，是重慶播音主持界的損失。​人生不易，珍惜活著的每一天，珍愛身邊的親人朋友。」

▲▼陸名主播「感冒未癒健身」突心肌梗塞亡。（圖／翻攝自微博）

▲妻子劉菲發文悼念。（圖／翻攝自微博）

李林去世之後，妻子劉菲9月4日更新動態悲痛悼念，她曬出了一張夫妻倆昔日出遊的親密合影。照片中，身姿矯健的李林動作輕柔的牽著妻子的手，兩人看上去感情十分深厚，照片上的配文也是令人觸動不已，「願天下有情人長相廝守。」

李林的妻子劉菲同為專業主播，與李林不但是親密無間的伴侶，同時也是志同道合的伙伴，兩人婚後育有一個兒子，如今年幼的兒子剛上國小三年級。

「重慶廣播電視總台」微信公眾號2021年5月曾刊文《重慶之聲李林：不想做劍客的廚師不是好主持人》介紹，李林並非科班出身，大學專業竟然是英語。畢業過後，他並沒有第一時間到電台工作，因為他的英文是出類拔萃的，所以他選擇了翻譯以及給電影英語配音等工作。

文章稱，「18年間，從《笑口常開》、《老師來了》、《李將軍英語時間》到《走遍重慶》，再到現在大火的《邊聽邊看》，不同定位、不同領域、不同語言的節目，李將軍用他的專業與敬業，為我們帶來了一個又一個跨度的可能性。」

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