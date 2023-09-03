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大陸 大陸焦點 特派現場

妹子相親狂點菜…吃飽才喊「看不上」要男方買單　他只吃白飯氣炸

妹子相親狂點菜…吃飽才喊「看不上」要男方全買單　他只吃白飯氣炸

▲妹子相親狂點菜，吃飽才喊「看不上」要男方全買單。（圖／翻攝自微博，下同）

圖文／CTWANT

大陸重慶一名男子日前和另名女子相親吃飯，吃完飯後女方直言自己看不上他，讓男方非常不滿，因為這頓飯的菜都是女孩點的，他只吃了一碗白飯，於是要求對方付錢。女孩當場氣炸，對著餐桌對面的相親男子脫口而出，「我專門給你點的，你讓我買單？這兩個菜才多錢啊？你都比我大5、6歲，你還不願意？」

綜合陸媒報導，事情發生在重慶，男子30歲，因為家境不好，沒有像別人一樣早早結婚，加上相貌平凡，一直找不到對象，至今已相親多次，始終不順利。事發當天，男子又一次被安排相親，起先雙方印象不錯，點了幾個菜邊吃邊聊；結束時女方突然說，男方和自己不太合適，並直言看不上他，希望對方別再操心操肺。

妹子相親狂點菜…吃飽才喊「看不上」要男方全買單　他只吃白飯氣炸

本以為一場相親到此結束，但是在飯後買單的問題上，男女雙方開始爭執起來，壓根就看不出任何感情。男孩認為，既然女孩沒有看上自己，就沒有必要再談感情，而且這些菜都是女孩點的，自己只有一碗白米飯，女孩就應該買單。

女孩一聽怒了，表示這是自己特意給男孩點的，而且男孩比自己還大好多歲，無論是從禮儀還是經濟實力上，男子都有積極買單的義務。就在雙方爭執不下時，飯館老闆走了過來，不客氣地說「你看你長這樣，人家女孩明顯比你長得好看。人家看不上你也應該，而且你還是個男生，相親吃飯怎麽能讓女孩買單呢？」

最後，男女誰買單的問題爭執不下，老闆看在眼中也是一頭霧水，直接表示這頓飯自己請了，隨後就忙著招呼其他客人。男女簡短告別，各回各家互不聯繫。事後，男子越想越氣，還是把此事曝光在網路上，就想知道男女相親吃飯，如果女孩看不上男子，應該誰買單？引發討論。

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