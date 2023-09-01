九一記者節！盤點新生代新聞男神　不只眼睛吃冰淇淋耳朵都享福

▲ 盤點高顏值新生代新聞男神，宛如偶像劇真實（圖／翻攝IG：morningglory_taipei、xin1723、jun_1006）

生活中心／綜合報導

隨著科技進步，在這資訊爆炸的年代，所有新聞資訊都是隱身在背後的記者們挖掘出來的成果，今（9/1）「九一記者節」除了在電視或網路前時常看見的美女記者，《ETtoday》就幫你盤點那些萬紅叢中一點綠的新生代男神記者。

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▲ TVBS新聞網記者吳志偉（小准）（圖／翻攝IG：jun_1006）

【吳志偉（小准）】

任職於TVBS新聞網的小准擁有深邃雙眸還有高挺鼻子與紅潤雙唇，身為娛樂記者的他與藝人站在一起氣場不分軒輊，同時也受到眾多品牌青睞，時常受邀出席時尚活動。雖然鮮少出現在鏡頭前，但他的社群上的帥照彷彿是從偶像劇裡走出來的男主角。

▲ TVBS記者吳軒彤（圖／翻攝IG：xin1723）

【吳軒彤】

曾在Dcard被貼版討論的吳軒彤現為TVBS氣象主播。他擁有一雙渾圓深邃電眼與精緻臉龐，2021年擔任醫療線記者期間剛好遇到台灣疫情爆發，帥氣顏值就受到網友關注。私底下的穿搭與平時鏡頭前的西裝筆挺不同，總是一身運動休閒服，加上他陽光般燦爛的甜笑，擄獲眾多少男少女的心。

▲ 華視新聞林旼叡（圖／翻攝IG：yyvesl）

【林旼叡】

現任華視新聞台主播同時也會製作專題新聞的林旼叡，擁有一雙無辜的萌萌眼睛，加上溫柔的嗓音，不論是眼睛還是耳朵都讓觀眾大吃冰淇淋。喜愛旅遊的他也不吝在社群分享生活點滴，韓系穿搭更是擄獲一票死忠粉絲。近期也成立了臉書粉專，想要關注帥氣主播就手刀追蹤起來吧。

▲ 鏡新聞記者謝梓建（圖／翻攝IG：morningglory_taipei）

【謝梓建】

謝梓建日前因輝達執行長黃仁勳來台，一口流利英文與其對談受到矚目，加上斯文帥氣顏值與渾厚嗓音立刻圈粉。目前任職於鏡新聞的謝梓建為生活財經組記者，偶爾在主播台也能看見他的身影，鏡頭前大氣沈穩，而私底下的他其實非常活潑可愛，一件Ｔ恤搭配休閒褲的日常穿搭，彷彿就像住在你隔壁的鄰家大男孩。照片也時常被詐騙集團拿到交友軟體詐騙，可見高顏值魅力。