目睹爸爸家暴！　9歲女兒「1張紙條」讓媽媽淚崩

記者林郁婷／綜合報導

重慶一名9歲女孩半夜在家中目睹爸爸家暴，雖然自己被嚇得不知所措，仍然下意識衝去保護媽媽，隔天留下一張紙條，其中寫道「想過就過，不想過就不過，希望妳不要勉強自己」，讓媽媽看完當場崩潰大哭，直呼心好痛。

據《大眾網》報導，女子凌晨一點下班回家後，看到丈夫又在玩樂，沒有帶孩子睡覺而不滿，雙方因此發生爭執，沒想到丈夫當場暴怒，用手掐住她的脖子向後推，導致女子頭和背部撞到牆壁後跌坐在地上，丈夫還不斷用手指著她謾罵。

▲女子半夜被丈夫掐脖推倒。（圖／翻攝自微博／大眾網、鳳凰周刊）



9歲女兒目睹整個過程，被嚇得呆在原地，直到見爸爸摔門離開，才趕緊跳下床擁抱媽媽，隔天起床後她寫了張紙條留給媽媽，內容提到，「如果妳和爸爸離婚了，我跟妳，如果妳放心不下弟弟的話，我也可以跟爸爸。妳想過就過，不想過就不過，不要勉強自己，記得把門鎖好」。

▲9歲女兒目睹家暴後擁抱媽媽。（圖／翻攝自微博／大眾網、鳳凰周刊）



女子下班後回家看見紙條，當場崩潰大哭，事後她也將件事分享到網路上，直言女兒小心翼翼地希望媽媽選她，又怕媽媽放心不下弟弟，最後想犧牲自己，把媽媽讓給弟弟，「此刻我只痛恨自己沒本事，沒有能力帶走兩姐弟，如果我有錢，肯定不會因為選擇誰放棄誰而痛苦，我的心真的好痛。」