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重磅登場！北臺8縣市齊聚新北　共擘臺灣產業新藍圖

▲北臺8縣市齊聚新北 共擘臺灣產業新藍圖。（圖／新北市經發局提供）

▲北臺8縣市齊聚新北，共擘臺灣產業新藍圖。新北市副市長陳純敬（左2）及經發局長何怡明（右1）巡攤與新北市業者互動，圖為2022年活動照片。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

重磅登場！「北臺共榮‧領航臺灣」產業論壇x招商媒合x採購商洽活動即將於12日盛大舉辦，邀請北臺八縣市代表齊聚板橋新板希爾頓酒店，彼此交流特色產業與招商成果，重新建構並強化產業廊帶；同時邀請群光電能、南亞科技、宏達電集團智宏網、互動資通、台智雲、華電聯網等指標企業，共同探討「智慧製造‧產業變革趨勢」與「串連北臺資通訊產業廊帶」等議題，盼以北臺為核心引擎，領航臺灣邁向嶄新產業格局。

經發局長何怡明表示，北臺8縣市面積約占全國的1/4，但人口數高達1123萬人，約占全國總人口的半數，在產業上更是國內重要的製造生產主鏈，營利事業銷售額高達全臺製造業的56.4%，服務業營利事業銷售額亦占全國72.3%，顯現北臺產業匯聚的能量。

▲北臺8縣市齊聚新北 共擘臺灣產業新藍圖。（圖／新北市經發局提供）

▲2022年國際採購商洽會成功促成多項國際買主與新北業者合作，媒合成果亮眼。

何怡明說，本次活動秉持合作共好的核心精神，首次聯合八縣市進行產業交流，並協助土地媒合及國際商洽。此外將整合北臺產業優勢及資源擬訂產業政策白皮書，後續透過北臺區域發展委員會產業發展組定期跨縣市交流，讓產業資源打破區域隔閡並橫向流通，盼藉由跨縣市合作整合資源，共同營造安商友善環境，提升台灣的國際競爭力。

何怡明表示，在北臺8縣市中，新北市的人口數及營利事業家數皆為全國縣市第一，為減緩企業對缺地、缺人、缺工的恐慌，於2019年成立招商一條龍，至今已有236件投資案落地新北，注入4500億元投資活水，並預估帶動8.7萬個就業機會。同時積極開闢產業空間，透過整體開發與報編園區打造新世代產業園區，如林口國際AI+智慧園區、新店寶高智慧產業園區等，新增約853公頃產業空間；此外更向天要地，推動工業區立體化以及工業區多元都更，新增產業用地總樓地板面積達93萬坪，拓展充足產業空間。

▲北臺8縣市齊聚新北 共擘臺灣產業新藍圖。（圖／新北市經發局提供）

隨著科技進化的加速、ChatGPT 等生成式 AI 掀起全球熱潮，產業因應未來需求營造全新市場空間，「智慧製造」與「數位轉型」正是引領產業全面轉型升級的關鍵。在面對新世代的挑戰下，盼透過本次活動促成更密切的合作，攜手北臺八縣市在變局中拓展新局，並加深產業界與政府間的交流，共同探討智慧製造和數位轉型所帶來的機遇和挑戰。更多活動內容請至「北臺共榮 領航臺灣」報名網站查詢，也歡迎關注「新北市政府經發局」官網及「來趣新北金發局」臉書粉專，持續掌握最新資訊。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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