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新北提升都市步行環境　10月底前申請最高補助15萬

▲新北提升都市步行環境 管委會10月底前申請最高補助15萬。（圖／新北市工務局提供）

▲新北市開放空間及無遮簷人行道鋪面修繕，管委會可以申請修繕補助，請社區把握10月底申請期限。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府為提供更好的行人通行安全環境，針對公寓大廈留設供公眾通行的沿街步道式開放空間及無遮簷人行道鋪面給予修繕補助，鼓勵社區和市府攜手共同提升都市步行環境，10月底前向工務局提出申請，最高可獲得15萬元補助，請符合資格的社區儘速申請以免向隅。鑑於近來行人安全意識提昇，工務局特別訂定「新北市政府辦理公寓大廈沿街步道式開放空間及無遮簷人行道鋪面修繕補助執行計畫」，期藉此提升行人通行環境順暢與安全，打造新北宜居城市。

工務局長祝惠美表示，沿街步道式開放空間及無遮簷人行道土地都是社區共同持有，但依規定必須供公眾通行使用，一旦鋪面產生缺損、不平整或鬆動影響通行安全時皆由社區負責管理維護修繕，市府感念社區無償將步道提供鄰里鄉親使用，決定酌予提供管委會補助和社區一起分攤修繕經費，共同改善通行環境的安全與公益性。

▲新北提升都市步行環境 管委會10月底前申請最高補助15萬。（圖／新北市工務局提供）

▲新北市政府工務局首次提供沿街步道式開放空間及無遮簷人行道鋪面給予修繕補助。

祝惠美指出，本計畫補助對象為2016年3月19日「新北市公共開放空間管理維護基金計算管理運用要點」公布施行前，領得使用執照且報備有案的公寓大廈管理組織。申請補助案將分兩階段審查：第1階段進行「修繕計畫送審」，由管理組織檢送修繕計畫及圖說等資料送工務局審查，文件備齊經同意後，社區才能開始施作；第2階段是「補助金額撥付」，按照管理組織申報的實際支出金額補助二分之一，依開放空間或無遮簷人行道臨接道路長度分級補助，最高可獲得補助金額15萬元。

工務局呼籲，有意願申請之管理組織，自即日起至10月底止，備妥書圖文件至工務局送審，今年補助總經費共新臺幣200萬元整，公告後已有多個社區探詢，請符合資格的社區儘速提出申請以免向隅。申請詳細計畫內容及表格範例可至工務局官網：新北市政府工務局首頁/關於我們/業務介紹/公寓大廈管理科／四、專案性業務/15.新北市政府辦理公寓大廈沿街步道式開放空間及無遮簷人行道鋪面修繕補助執行計畫，新北市政府工務局官網下載參閱。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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