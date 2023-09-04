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新北推水保審查數位化　簡政便民「年減50萬張紙」

▲新北推水保審查數位化 簡政便民「年減50萬張紙」。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局推動水保審查數位化，從承辦技師線上送出申請書件、受理後通知申請人線上繳交審查費用、公會召開會議進行專業技術審查、到核定水土保持計畫都無需透過紙本往返。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為減少紙張消耗，打造淨零碳排永續發展城市，新北市政府農業局推動水保審查業務數位及雲端化，同時讓申請作業更簡易便捷，目前已開放「新北市水土保持數位治理平台」，可線上申請水土保持計畫審查，民眾委託專業技師辦理水土保持計畫後，承辦技師可透過線上申請水土保持計畫審查作業，民眾也可線上即時查閱審查進度，落實簡政便民，另也透過減少紙張消耗達成每年減少9450公斤碳排放量的環保精神。

新北市農業局為精進水土保持審查效率，已將技術及行政審查分離，由農業局審查行政文件、水保專業單位審查專業技術，原先平均核定天數需224日，現平均已可在100日內核定。今年更推動水保審查數位化，從承辦技師線上送出申請書件、受理後通知申請人線上繳交審查費用、公會召開會議進行專業技術審查、到核定水土保持計畫都無需透過紙本往返，有效減少因紙本郵寄花費的成本。

▲新北推水保審查數位化 簡政便民「年減50萬張紙」。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局目前已開放「新北市水土保持數位治理平台」，民眾可線上申請水土保持計畫審查。

除了減少紙本文件往返之外，同時也讓民眾即時線上查詢審查進度，無需再以公文或電話方式詢問，另平台亦提醒民眾與技師補正內容與截止時間。在核定後，民眾或技師要查看核定後計畫書圖，也不必隨身攜帶厚重紙本文件，線上即可瀏覽，達到行動治理的智慧生活。據統計，新北市每年約有140件水土保持計畫申請案件，每1件申請案件約使用1.5箱A4紙，申請案件全面數位化後每年將能減少50萬張紙消耗，減少約9450公斤的碳排放量，落實永續發展精神

農業局表示，為了讓承辦技師熟悉線上申辦流程，新北市水土保持數位治理平台上亦有教學使用手冊，熟悉後便能夠透過網路辦理水保申請；目前採線上及紙本審查並行制度，鼓勵承辦技師多加使用平台，預計將在2024年7月1日起水土保持申請案件全部採線上審查。

農業局長李玟表示，為落實簡政便民措施，將持續精進新北市水土保持數位治理平台，讓平台除了提供水保申請數位服務，也可提供查詢新北市山坡地範圍，提供民眾單一入口、多元服務的智慧生活網，更完整實現水保治理的數位化和雲端化，為民眾提供更加方便的服務。同時，也期待能一同為環保出一份力，打造更加智慧美好的農業健康市。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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