　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

最大場！新北就業博覽會9／6登場　百家廠商超過4600職缺

▲新北最大場就業博覽會9／6登場。（圖／新北市勞工局提供）

▲三重體育館徵才現場民眾面試。（圖／資料照／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

期盼已久新北最大場就博會即將熱烈登場！新北市政府勞工局將於9月6日上午10時至下午2時，在三重綜合體育館舉辦大型就業博覽會，現場邀請100家廠商共襄盛舉，提供超過4600個工作機會，更包括逾千個兼職職缺，歡迎有求職、轉職及兼職需求的民眾前來參加。

勞工局長陳瑞嘉表示，旅宿餐飲業參加本場就博會的家數及提供的職缺數都位列第1，顯示隨著疫情趨緩，帶動旅遊及餐飲人潮暢旺，廠商急著將先前流失的員工找回來或加緊招募新血，其中包含饗賓餐旅、貳樓餐飲、雲雀國際等企業皆提供破百職缺，機會難得要趕快把握！次多的為科技製造業，提供技術工程師、硬體研發工程師及產品開發專員等職缺，提供市民朋友多元就業機會選擇。

▲新北最大場就業博覽會9／6登場。（圖／新北市勞工局提供）

陳瑞嘉指出，薪資方面，35K以上職缺數佔近5成，其中包含金色三麥餐服儲備幹部、錢都店長及台灣愛惠浦機電工程師等職缺，薪資更是從50K起跳，不少廠商相繼開出優渥薪資，希望能引起求職者注目。兼職職缺中，包含美商德盟全球凱展賣場行銷人員時薪上看220元，鼎王的計時服務專員時薪也從200元起跳，有部分工時及兼職需求的民眾，切莫錯失良機。

勞工局表示，本場就業博覽會現場也有設置不同主題宣導區，除了結合中央資源力推「疫後改善缺工擴大就業方案」設立之疫後缺工服務專區，提供專案職缺查詢及開立推介卡服務，還有「AR／VR求職專區」，透過沉浸式體驗，身歷其境的了解職業訓練場域及職場環境，提升面試前就業準備力，更包括青年就業專區及履歷健診服務，運用全職涯輔導模式，協助青年釐清職涯方向。另邀請專業講師進行職涯講座主題演講，歡迎大家共襄盛舉。活動詳情請上「新北市人力網」或電洽：0800-091-580（您就業、我幫您），將有專人為您服務。

▲新北最大場就業博覽會9／6登場。（圖／新北市勞工局提供）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►海葵撲台！林右昌：各縣市可因地制宜下令撤離

►海葵颱風逐漸逼近！第十河局嚴陣以待　啟動防汛整備工作

►「躍進基隆」都發政策交流座談　謝國樑：公私協力共創新榮景

►海葵颱風逼近！北部海巡勸離民眾　違者最高可罰25萬

ET快訊
「3星座」9月超強運！第一名愛情事業大爆發
U18／中華4比1擊敗捷克！4連勝晉級超級循環賽
驚見「藍色多惱河」魚群暴斃　桃竹追到禍首！
快訊／雨彈繼續炸！17縣市豪大雨特報
快訊／威力彩下期飆4.7億　今晚頭獎未送出邁入連21槓
「柯文哲胞妹」傳將接新竹副市長　本人親回應！
56歲阿伯司令台後性侵少女　2天後下跪道歉
「最美星二代」同框韓男神玄彬！　低胸小洋裝辣露事業線

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台電人員化身蜘蛛人深入偏鄉搶修　南投萬戶全數復電

許淑華赴信義鄉東埔會勘土石流災情　農婦無家可歸聲淚俱下

重磅登場！北臺8縣市齊聚新北　共擘臺灣產業新藍圖

快訊／快移車！台中環中路、豐原大道周邊紅黃線　明早將拖吊

桃園鬧區突封路連公車也不讓過　竟是女子墜落死亡

最大場！新北就業博覽會9／6登場　百家廠商超過4600職缺

湖口驚見「藍色多惱河」溪水遭染色、魚群暴斃　桃竹追到禍首！

麻吉家族協會顧問捐復康巴士　新北市府：載客服務達80萬人

新北提升都市步行環境　10月底前申請最高補助15萬

三重果菜市場福德宮普渡　10萬元供品贈弱勢共餐享用

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

他用嗩吶演奏《分手快樂》　幫忙療傷成功逗笑路人XD

熊熊婚後首露面「放話生3胎」　沈玉琳邀上節目「現在少新鮮的老公」

搞笑演多國被插隊反應　飆罵髒話、用魔法攻擊

日本推站立式午休小房間　睡20分鐘取經長頸鹿生態

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

53歲爸做體操動作超流暢　輕鬆後空翻！網讚：帥炸

台電人員化身蜘蛛人深入偏鄉搶修　南投萬戶全數復電

許淑華赴信義鄉東埔會勘土石流災情　農婦無家可歸聲淚俱下

重磅登場！北臺8縣市齊聚新北　共擘臺灣產業新藍圖

快訊／快移車！台中環中路、豐原大道周邊紅黃線　明早將拖吊

桃園鬧區突封路連公車也不讓過　竟是女子墜落死亡

最大場！新北就業博覽會9／6登場　百家廠商超過4600職缺

湖口驚見「藍色多惱河」溪水遭染色、魚群暴斃　桃竹追到禍首！

麻吉家族協會顧問捐復康巴士　新北市府：載客服務達80萬人

新北提升都市步行環境　10月底前申請最高補助15萬

三重果菜市場福德宮普渡　10萬元供品贈弱勢共餐享用

《戀人》上部結尾超悲！網瘋猜「女主角換人」劇迷崩潰衝南宮珉IG哀號

本田「小猴子輕檔125」初代配色+方格紋座椅更吸睛！日本10萬有找

新北婦紅燈都過3秒還硬闖　撞飛騎士12秒才下車...網看到都怒了

雙十國慶變台灣國慶　侯友宜批民進黨「抹滅中華民國」在騙選票

23歲女學霸玩3P自爆「受虐癖」吃醋有快感　IG被起底：參加過選秀

阿喜「手臂泛紅」以為過敏！　自己擦藥沒好…頭暈發燒才知嚴重

U18／中華4比1擊敗捷克！4連勝晉級超級循環賽

被小12歲嫩男猛烈追求！台八甜心郭亞棠直白拒絕：你媽會難過

王心凌深夜突揭「你們沒看過的我」！曬深U美照粉絲暴動：準備好了

台電人員化身蜘蛛人深入偏鄉搶修　南投萬戶全數復電

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

地方熱門新聞

鳥松路樹倒　夢時代旁淹慘了

即／狂風咻咻叫！楠梓4827戶停電

猶如電影！台中望高寮現火燒雲美景

超大豪雨溪河暴漲！花蓮大橋緊急封橋

屏東狂風暴雨「垃圾桶上街散步」

高雄淹水！直擊漂漂河2.0水上摩托車

又見高雄漂漂河！前鎮和祥街淹50cm

海葵颱風來襲台南停電21582戶搶修全部復電

麗寶樂園宣布今停業一天

高雄情侶撐傘秒開花　路樹險砸騎士

侯友宜要求加強戒備　明早恢復市容

桃園男打球後突頭暈冒冷汗　心肌梗塞及時救回

新竹溪水變「藍色多惱河」 禍首找到

浪漫禮堂「彩排文定儀式」　新娘笑了

更多熱門

相關新聞

北臺8縣市齊聚新北　共擘臺灣產業新藍圖

北臺8縣市齊聚新北　共擘臺灣產業新藍圖

「北臺共榮‧領航臺灣」產業論壇x招商媒合x採購商洽活動即將於12日盛大舉辦，邀請北臺八縣市代表齊聚板橋新板希爾頓酒店，彼此交流特色產業與招商成果，重新建構並強化產業廊帶；同時邀請指標企業，共同探討「智慧製造‧產業變革趨勢」與「串連北臺資通訊產業廊帶」等議題，盼以北臺為核心引擎，領航臺灣邁向嶄新產業格局。

麻吉家族協會捐復康巴士　新北載客服務達80萬人

麻吉家族協會捐復康巴士　新北載客服務達80萬人

新北提升步行環境　10月底前申請最高補助15萬

新北提升步行環境　10月底前申請最高補助15萬

新北推水保審查數位化　年減50萬張紙

新北推水保審查數位化　年減50萬張紙

秋遊揪友遊新北！新北推出秋季24大系列活動　吃喝玩樂一把抓

秋遊揪友遊新北！新北推出秋季24大系列活動　吃喝玩樂一把抓

關鍵字：

新北就業博會

讀者迴響

熱門新聞

又有颱風！「鴛鴦」颱風最快明天白天生成　可能路徑出爐

韓公認完美情侶「交往7年」分手了！

海葵打轉甩雨　14縣市今停班課

快訊／海葵今晨「二度登陸」減弱輕颱

兇猛海葵害伯朗大道「變伯朗大海」　萬人驚呆

周湯豪「約會歐弟前妻」穿情侶裝不藏了！

海葵二度登陸！正式迴轉完畢　重新再出發

市民湧盧秀燕臉書告白KTV訂位達9成

海葵襲台傳首起死亡案！台東男騎士殞命

明天收心上班！停班停課最新風雨預測出爐　

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

公司在台北！新人「戶籍高雄」要颱風假他傻了

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

颱風天「忍淚幫老公設靈堂」　網鼻酸炸鍋：下地獄

海葵「在原地睡覺」加速時間曝　13縣市陸警

更多

最夯影音

更多
颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰
非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

他用嗩吶演奏《分手快樂》　幫忙療傷成功逗笑路人XD

他用嗩吶演奏《分手快樂》　幫忙療傷成功逗笑路人XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面