麻吉家族協會顧問捐復康巴士　新北市府：載客服務達80萬人

▲麻吉家族協會顧問宋春連（右2）捐復康巴士，協會理事長陳勝發（右1），新北市秘書長邱敬斌（左1）代表侯友宜市長受贈。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

麻吉家族愛心公益關懷協會顧問宋春連女士今（4日）以協會名義捐贈1輛復康巴士給新北市政府，秘書長邱敬斌代表侯友宜市長受贈，感謝宋女士及協會愛心捐贈，讓身障朋友及失能長輩多了一輛服務巴士。秘書長邱敬斌表示，今年截至8月底，已出車42萬多趟次，載客服務超過80萬人次。

麻吉家族愛心公益關懷協會理事長陳勝發表示，該協會是由一群志同道合的兄弟姊妹所結合而成，因大家感情好、很麻吉，故取名「麻吉家族」。協會有二大宗旨，一是關懷困苦家庭，給予物資或款項濟助；另一是到老人院或育幼院公益表演，因為協會160多名成員中，有許多街頭藝人，因此就用自身的力量去關懷服務每個需要的人。

▲新北市秘書長邱敬斌（左）代表侯友宜市長致贈感謝牌給宋春連（右）。

宋春連表示，擔任協會顧問以來，深受協會理事長及會友們熱心公益、無私付出的精神所感動；加上自己的親家也是常叫復康巴士到醫院洗腎，可說是感同身受，只是要捐贈時有番波折，原以為要向消防單位捐贈，後來才知是社會局，因此趕緊連絡辦理。

邱敬斌表示，新北市有超過17萬的身心障礙者，其中許多年長者與身心障礙者出門需要復康巴士的協助。新北市在2022年雖受疫情影響，就醫、復健減少，但仍出車58萬多趟次，載客服務超過111萬人次；今年截至8月底，已出車42萬多趟次，載客服務超過80萬人次，今年服務可望再創新高。感謝麻吉家族愛心公益關懷協會，捐車獻愛心。

▲麻吉家族協會成員有許多街頭藝人，經常到老人院或育幼院公益表演。