　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

麻吉家族協會顧問捐復康巴士　新北市府：載客服務達80萬人

▲麻吉家族協會顧問捐復康巴士。（圖／新北市社會局提供）

▲麻吉家族協會顧問宋春連（右2）捐復康巴士，協會理事長陳勝發（右1），新北市秘書長邱敬斌（左1）代表侯友宜市長受贈。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

麻吉家族愛心公益關懷協會顧問宋春連女士今（4日）以協會名義捐贈1輛復康巴士給新北市政府，秘書長邱敬斌代表侯友宜市長受贈，感謝宋女士及協會愛心捐贈，讓身障朋友及失能長輩多了一輛服務巴士。秘書長邱敬斌表示，今年截至8月底，已出車42萬多趟次，載客服務超過80萬人次。

麻吉家族愛心公益關懷協會理事長陳勝發表示，該協會是由一群志同道合的兄弟姊妹所結合而成，因大家感情好、很麻吉，故取名「麻吉家族」。協會有二大宗旨，一是關懷困苦家庭，給予物資或款項濟助；另一是到老人院或育幼院公益表演，因為協會160多名成員中，有許多街頭藝人，因此就用自身的力量去關懷服務每個需要的人。

▲麻吉家族協會顧問捐復康巴士。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市秘書長邱敬斌（左）代表侯友宜市長致贈感謝牌給宋春連（右）。

宋春連表示，擔任協會顧問以來，深受協會理事長及會友們熱心公益、無私付出的精神所感動；加上自己的親家也是常叫復康巴士到醫院洗腎，可說是感同身受，只是要捐贈時有番波折，原以為要向消防單位捐贈，後來才知是社會局，因此趕緊連絡辦理。

邱敬斌表示，新北市有超過17萬的身心障礙者，其中許多年長者與身心障礙者出門需要復康巴士的協助。新北市在2022年雖受疫情影響，就醫、復健減少，但仍出車58萬多趟次，載客服務超過111萬人次；今年截至8月底，已出車42萬多趟次，載客服務超過80萬人次，今年服務可望再創新高。感謝麻吉家族愛心公益關懷協會，捐車獻愛心。

▲麻吉家族協會顧問捐復康巴士。（圖／新北市社會局提供）

▲麻吉家族協會成員有許多街頭藝人，經常到老人院或育幼院公益表演。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►海葵撲台！林右昌：各縣市可因地制宜下令撤離

►海葵颱風逐漸逼近！第十河局嚴陣以待　啟動防汛整備工作

►「躍進基隆」都發政策交流座談　謝國樑：公私協力共創新榮景

►海葵颱風逼近！北部海巡勸離民眾　違者最高可罰25萬

ET快訊
「3星座」9月超強運！第一名愛情事業大爆發
U18／中華4比1擊敗捷克！4連勝晉級超級循環賽
驚見「藍色多惱河」魚群暴斃　桃竹追到禍首！
快訊／雨彈繼續炸！17縣市豪大雨特報
快訊／威力彩下期飆4.7億　今晚頭獎未送出邁入連21槓
「柯文哲胞妹」傳將接新竹副市長　本人親回應！
56歲阿伯司令台後性侵少女　2天後下跪道歉
「最美星二代」同框韓男神玄彬！　低胸小洋裝辣露事業線

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台電人員化身蜘蛛人深入偏鄉搶修　南投萬戶全數復電

許淑華赴信義鄉東埔會勘土石流災情　農婦無家可歸聲淚俱下

重磅登場！北臺8縣市齊聚新北　共擘臺灣產業新藍圖

快訊／快移車！台中環中路、豐原大道周邊紅黃線　明早將拖吊

桃園鬧區突封路連公車也不讓過　竟是女子墜落死亡

最大場！新北就業博覽會9／6登場　百家廠商超過4600職缺

湖口驚見「藍色多惱河」溪水遭染色、魚群暴斃　桃竹追到禍首！

麻吉家族協會顧問捐復康巴士　新北市府：載客服務達80萬人

新北提升都市步行環境　10月底前申請最高補助15萬

三重果菜市場福德宮普渡　10萬元供品贈弱勢共餐享用

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

他用嗩吶演奏《分手快樂》　幫忙療傷成功逗笑路人XD

熊熊婚後首露面「放話生3胎」　沈玉琳邀上節目「現在少新鮮的老公」

搞笑演多國被插隊反應　飆罵髒話、用魔法攻擊

日本推站立式午休小房間　睡20分鐘取經長頸鹿生態

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

53歲爸做體操動作超流暢　輕鬆後空翻！網讚：帥炸

台電人員化身蜘蛛人深入偏鄉搶修　南投萬戶全數復電

許淑華赴信義鄉東埔會勘土石流災情　農婦無家可歸聲淚俱下

重磅登場！北臺8縣市齊聚新北　共擘臺灣產業新藍圖

快訊／快移車！台中環中路、豐原大道周邊紅黃線　明早將拖吊

桃園鬧區突封路連公車也不讓過　竟是女子墜落死亡

最大場！新北就業博覽會9／6登場　百家廠商超過4600職缺

湖口驚見「藍色多惱河」溪水遭染色、魚群暴斃　桃竹追到禍首！

麻吉家族協會顧問捐復康巴士　新北市府：載客服務達80萬人

新北提升都市步行環境　10月底前申請最高補助15萬

三重果菜市場福德宮普渡　10萬元供品贈弱勢共餐享用

《戀人》上部結尾超悲！網瘋猜「女主角換人」劇迷崩潰衝南宮珉IG哀號

本田「小猴子輕檔125」初代配色+方格紋座椅更吸睛！日本10萬有找

新北婦紅燈都過3秒還硬闖　撞飛騎士12秒才下車...網看到都怒了

雙十國慶變台灣國慶　侯友宜批民進黨「抹滅中華民國」在騙選票

23歲女學霸玩3P自爆「受虐癖」吃醋有快感　IG被起底：參加過選秀

阿喜「手臂泛紅」以為過敏！　自己擦藥沒好…頭暈發燒才知嚴重

U18／中華4比1擊敗捷克！4連勝晉級超級循環賽

被小12歲嫩男猛烈追求！台八甜心郭亞棠直白拒絕：你媽會難過

王心凌深夜突揭「你們沒看過的我」！曬深U美照粉絲暴動：準備好了

台電人員化身蜘蛛人深入偏鄉搶修　南投萬戶全數復電

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

地方熱門新聞

鳥松路樹倒　夢時代旁淹慘了

即／狂風咻咻叫！楠梓4827戶停電

猶如電影！台中望高寮現火燒雲美景

超大豪雨溪河暴漲！花蓮大橋緊急封橋

屏東狂風暴雨「垃圾桶上街散步」

高雄淹水！直擊漂漂河2.0水上摩托車

又見高雄漂漂河！前鎮和祥街淹50cm

海葵颱風來襲台南停電21582戶搶修全部復電

麗寶樂園宣布今停業一天

高雄情侶撐傘秒開花　路樹險砸騎士

侯友宜要求加強戒備　明早恢復市容

桃園男打球後突頭暈冒冷汗　心肌梗塞及時救回

新竹溪水變「藍色多惱河」 禍首找到

浪漫禮堂「彩排文定儀式」　新娘笑了

更多熱門

相關新聞

新北提升步行環境　10月底前申請最高補助15萬

新北提升步行環境　10月底前申請最高補助15萬

新北市政府為提供更好的行人通行安全環境，針對公寓大廈留設供公眾通行的沿街步道式開放空間及無遮簷人行道鋪面給予修繕補助，鼓勵社區和市府攜手共同提升都市步行環境，10月底前向工務局提出申請，最高可獲得15萬元補助，請符合資格的社區儘速申請以免向隅。

新北推水保審查數位化　年減50萬張紙

新北推水保審查數位化　年減50萬張紙

秋遊揪友遊新北！新北推出秋季24大系列活動　吃喝玩樂一把抓

秋遊揪友遊新北！新北推出秋季24大系列活動　吃喝玩樂一把抓

全台唯一！董座霸氣捐「鋼砲」警車

全台唯一！董座霸氣捐「鋼砲」警車

新北勇猛清潔隊　衝下廚餘車制伏歹徒

新北勇猛清潔隊　衝下廚餘車制伏歹徒

關鍵字：

新北復康巴士麻吉家族

讀者迴響

熱門新聞

又有颱風！「鴛鴦」颱風最快明天白天生成　可能路徑出爐

韓公認完美情侶「交往7年」分手了！

海葵打轉甩雨　14縣市今停班課

快訊／海葵今晨「二度登陸」減弱輕颱

兇猛海葵害伯朗大道「變伯朗大海」　萬人驚呆

周湯豪「約會歐弟前妻」穿情侶裝不藏了！

海葵二度登陸！正式迴轉完畢　重新再出發

市民湧盧秀燕臉書告白KTV訂位達9成

海葵襲台傳首起死亡案！台東男騎士殞命

明天收心上班！停班停課最新風雨預測出爐　

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

公司在台北！新人「戶籍高雄」要颱風假他傻了

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

颱風天「忍淚幫老公設靈堂」　網鼻酸炸鍋：下地獄

海葵「在原地睡覺」加速時間曝　13縣市陸警

更多

最夯影音

更多
颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰
非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

他用嗩吶演奏《分手快樂》　幫忙療傷成功逗笑路人XD

他用嗩吶演奏《分手快樂》　幫忙療傷成功逗笑路人XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面