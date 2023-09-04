樹枝入侵「打壞新自強號集電弓」　台鐵搶修進度曝　　

▲海葵影響，樹枝打壞新自強號集電弓，圖非事故列車。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風強襲，強風掃斷樹枝入侵，台鐵今(4日)2列EMU3000型新自強號集電弓受損，池上=台東間路線一度雙向行車中斷，經搶修後，目前僅剩鹿野=台東間仍搶修中，南迴線因路線掉落樹枝過多且有土石流風險，今全天停駛。

台鐵423次新自強號今下午13時36分到鹿野站內，因電車線三角架掉落打到第7車集電弓，瑞源=山里間路線不通。另421次新自強號下午13時36分於關山=海端間，因集電弓被樹枝打到，列車停於現場無法行駛，請求救援，關山=海端間路線不通。

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經台鐵搶修後，台鐵局表示，因受瞬間風勢較大樹枝入侵影響，導致421次集電弓受損造成斷電，421次經搶修後於下午16時10分恢復行駛。原423次對號列車受阻於鹿野=台東間仍持續搶修中。423次對號列車(花蓮特開15:25開)，花蓮=樹林恢復行駛，新左營=花蓮間仍停駛；431次對號列車(花蓮特開17:27開)，花蓮=樹林恢復行駛，新左營=花蓮間仍停駛。

台鐵局表示，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。