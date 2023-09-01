　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍火箭軍高層大搬風　陸國防部首提「有腐必懲」

▲▼ 中國大陸國防部新聞發言人吳謙大校 （2023.8.31） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國防部新聞發言人吳謙大校。（圖／記者任以芳攝）

文／中央社

中國火箭軍領導層今年遭整肅清洗，加上前國防部長魏鳳和消失數月，引發外界各種揣測後，中國國防部31日首次公開提及對軍內領導人的反腐調查，強調「有腐必懲」。

美國之音今天報導，中國國防部發言人吳謙8月31日主持記者會，被問到火箭軍高層人事變更及魏鳳和消失數月時，他說，反腐敗鬥爭永遠在路上。

吳謙表示：「只要存在腐敗問題產生的土壤和條件，反腐敗鬥爭就一刻不能停，必須永遠吹衝鋒號，堅持有案必查，有腐必懲，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰，為實現建軍一百年奮鬥目標提供堅強紀律和作風保障。」

報導指出，在火箭軍高層指揮官出現重大人事變更後，這是中國國防部首次公開提及對軍內領導人的反腐調查。

今年7月，身兼中共軍委主席的中共總書記兼中國國家主席習近平任命了火箭軍的新司令員。火箭軍的政委也換了人，但接任的2人都不是來自火箭軍，這偏離了慣例。

火箭軍的新司令員王厚斌曾任海軍副司令員，而新政委徐西盛曾是南部戰區的副政委。南部戰區是解放軍的五大戰區之一。

而火箭軍遭整肅牽連範圍甚廣，外媒報導，前司令員李玉超、副司令員劉光斌和前副司令員張振中被帶走調查。

李玉超已經消失了數月，中國媒體迄今沒有指出李玉超被調往何處，也沒有說明下落。

至於魏鳳和，今年3月卸任國防部長後，也沒有露過面。他在2015年至2017年擔任首屆火箭軍司令員。火箭軍負責中國常規與核彈，2015年正式升格為陸海空軍之外的解放軍第四軍種。

ET快訊
快訊／海葵路徑再南修！　恐滯留「影響拉長到下周三」
群創處長「寶貝3號」提告了！　她曝：老公年薪2000萬
台灣TOYOTA Corolla Cross新年式　7車型售
快訊／雨區擴大！8縣市大雨特報　雨炸到晚上
快訊／20:30發布海上警報！　海葵直撲「雨炸全台」
陳天仁想激戰男友…往下一摸「哇麻糬」尷尬
最新路徑出爐！海葵恐陷「鞍型場」滯留2天
再找到「32件罹難者遺物」　多支iPhone、情侶合照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「一帶一路」提出滿10年　陸：最受歡迎的國際公共產品

洗衣機剩1分鐘...11歲弟伸手「手臂短成3節」！醫：螺旋形骨折

女大生從廁所一出來！男同學「全身赤裸」撲她上床　逼發生關係

擔憂陸對台發動攻擊、雙邊關係降溫　捷克傳出清人民幣債券

解放軍火箭軍高層大搬風　陸國防部首提「有腐必懲」

愛狗搖尾巴掃到人妻腿！23歲妹遭夫婦暴打　長裙被扒掉超恥辱

遊客博物館「故意伸手一掰」...珍品骨架標本損毀！噴天價修復費

陸救房市狂出招　專家：氣氛有改善「反映較緩慢」

陸新版地圖引國際爭議　中方：在南海立場一貫

強烈颱風蘇拉來襲　香港一切活動暫停

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

騎士遭倒塌路樹砸到喪命　家屬心碎：我們就這麼不幸

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

太魯閣號2年...車廂搜頭蓋骨　王薇君悲痛落淚！台鐵說話了

兔被柴追到跳湖「漂離岸邊」　路過勇伯脫衣褲跳水撈上岸

找筍去！新北特色食農體驗　綠竹筍現採現煮嚐鮮好滋味

「一帶一路」提出滿10年　陸：最受歡迎的國際公共產品

洗衣機剩1分鐘...11歲弟伸手「手臂短成3節」！醫：螺旋形骨折

女大生從廁所一出來！男同學「全身赤裸」撲她上床　逼發生關係

擔憂陸對台發動攻擊、雙邊關係降溫　捷克傳出清人民幣債券

解放軍火箭軍高層大搬風　陸國防部首提「有腐必懲」

愛狗搖尾巴掃到人妻腿！23歲妹遭夫婦暴打　長裙被扒掉超恥辱

遊客博物館「故意伸手一掰」...珍品骨架標本損毀！噴天價修復費

陸救房市狂出招　專家：氣氛有改善「反映較緩慢」

陸新版地圖引國際爭議　中方：在南海立場一貫

強烈颱風蘇拉來襲　香港一切活動暫停

屏東市建華一街攤販違規嚴重　警加強取締...首日連開3告發單

狗狗陪去急診被攔下來　「不知道飼主過世」醫院門口等10天

「交通安全月」民防來相挺　助警傳遞識詐交安知能

調查局連破跨境電信詐團！衣櫃裝減音工具　逮10嫌5羈押

東京迪士尼海洋最新3園區「空拍實景曝」！有樂佩公主高塔、夢幻島

普渡不忘往生毛孩！供桌擺滿寵物鮮食　「黑嘴小保全」嚴肅臉保護

俄羅斯在烏克蘭併吞4州展開地方選舉　州長全是普丁屬意人選

惜食正夯！　用APP輕鬆達成環保又經濟

「一帶一路」提出滿10年　陸：最受歡迎的國際公共產品

豐原高中生遭霸凌輕生！前學務主任不當管教　市府開鍘：停聘1年

羅威那犬剪指甲怒咆哮　見主人生氣秒伸手裝乖

大陸熱門新聞

28歲網紅每月薪資給破2億　去年繳稅近9億

爸趕她出家門！北大女6年後回鄉…驚知「心碎真相」

海釣驚見這條魚佩戴金手鐲！牠自備贖金獲放生了

網紅穿清涼比基尼外拍　釣魚男「2小時沒看一眼」

爆乳女老師在床上授課！綠帽尪爆2年跟20多男開房

5歲小弟受傷送醫　9歲姊姊卻死了

回應「中共犯台率升高？」　陸國防部：別低估解放軍能力

蔣萬安：值得與上海更多交流合作

OL同時打16份工3年買別墅！老闆報案揪出驚天大案

遊客博物館故意伸手一掰...珍品骨架標本損毀

陸國防部：敦促美國停止插手南海問題

陸5G基站核心晶片自研成功 「破風8676」射頻收發晶片正式公布

狗尾巴掃到人妻腿！23歲妹遭扒裙

夫妻求孕4年失敗　竟是做愛方式錯了

更多熱門

相關新聞

我國軍劍指解放軍「惡鄰退散」　陸國防部回應

我國軍劍指解放軍「惡鄰退散」　陸國防部回應

解放軍戰機常態性擾台，以及舉行軍演威懾，造成台灣民眾心慌慌。我國防部昨30日在臉書披露空軍幻象戰機升空監控中共運8反潛機照片，配上文字，「中元節鬼門開，惡鄰退散」，強調國軍嚴密監控解放軍。對此，大陸國防部發言人吳謙今（31）日回應，第一話就強調，「先說四個字，台獨必亡！」

恢復1年兵首批役男明年1/25入伍　國防部預告訓練強度較以往高

恢復1年兵首批役男明年1/25入伍　國防部預告訓練強度較以往高

談中美軍事關係　陸國防部：對話不能沒有底線

談中美軍事關係　陸國防部：對話不能沒有底線

九三軍人節前夕　陸軍爆軍事訓練役20多人營內打群架

九三軍人節前夕　陸軍爆軍事訓練役20多人營內打群架

國防部擬加發3類殉職軍人未成年子女撫卹金　最高月領2.5萬

國防部擬加發3類殉職軍人未成年子女撫卹金　最高月領2.5萬

關鍵字：

魏鳳和火箭軍國防部解放軍大陸國防部中國國防部

讀者迴響

熱門新聞

28歲網紅每月薪資給破2億　去年繳稅近9億

印度正妹皮膚嫩到白裡透紅　是3國混血

NANA被爆「《假面女郎》沒拍完就去全身刺青」

LINE相簿「照片數量」明起有上限　超過要等下個月

即／防曬係數50+是假的　iROO繽紛衣詐498萬

好市多「樂高行李箱」價格超甜！驚見1物：小孩超愛

「帳號被盜」　南寮霸凌少女爸道歉了　　　

海葵今轉中颱　最快午後海警

海葵颱風估「宜花登陸」4年來首見　可能一次打破2紀錄

北部明晚迎豪雨彈！「整坨紫爆」　 海葵穿越台灣速度恐變慢

主播出槌「對著海葵講蘇拉」道歉

海葵成西北颱橫掃中北部！風雨最強時間曝

奎丁羞認「沒穿內衣」民權隧道拍婚紗

高鐵車票　印刷改限搭自由座車廂

六日、下周一上班日「有望颱風假？」氣象局回應了

更多

最夯影音

更多
Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」
謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面