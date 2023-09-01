解放軍火箭軍高層大搬風　陸國防部首提「有腐必懲」

▲大陸國防部新聞發言人吳謙大校。（圖／記者任以芳攝）

文／中央社

中國火箭軍領導層今年遭整肅清洗，加上前國防部長魏鳳和消失數月，引發外界各種揣測後，中國國防部31日首次公開提及對軍內領導人的反腐調查，強調「有腐必懲」。

美國之音今天報導，中國國防部發言人吳謙8月31日主持記者會，被問到火箭軍高層人事變更及魏鳳和消失數月時，他說，反腐敗鬥爭永遠在路上。

吳謙表示：「只要存在腐敗問題產生的土壤和條件，反腐敗鬥爭就一刻不能停，必須永遠吹衝鋒號，堅持有案必查，有腐必懲，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰，為實現建軍一百年奮鬥目標提供堅強紀律和作風保障。」

報導指出，在火箭軍高層指揮官出現重大人事變更後，這是中國國防部首次公開提及對軍內領導人的反腐調查。

今年7月，身兼中共軍委主席的中共總書記兼中國國家主席習近平任命了火箭軍的新司令員。火箭軍的政委也換了人，但接任的2人都不是來自火箭軍，這偏離了慣例。

火箭軍的新司令員王厚斌曾任海軍副司令員，而新政委徐西盛曾是南部戰區的副政委。南部戰區是解放軍的五大戰區之一。

而火箭軍遭整肅牽連範圍甚廣，外媒報導，前司令員李玉超、副司令員劉光斌和前副司令員張振中被帶走調查。

李玉超已經消失了數月，中國媒體迄今沒有指出李玉超被調往何處，也沒有說明下落。

至於魏鳳和，今年3月卸任國防部長後，也沒有露過面。他在2015年至2017年擔任首屆火箭軍司令員。火箭軍負責中國常規與核彈，2015年正式升格為陸海空軍之外的解放軍第四軍種。