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紙吸管暗藏傷身化學物質　專家提醒：會在人體內殘存多年

紙吸管暗藏傷身化學物質　專家提醒：會在人體內殘存多年

▲紙吸管暗藏傷身化學物質。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

近年來由於環保意識抬頭，不少店家都將原本的塑膠吸管更換成紙吸管。但近來卻有一份研究報告指出，其實紙吸管內暗藏對環境、人體有害的化學物質「多氟烷基物質」 (PFAS) ，而且這個物質會在人體內殘存多年。

根據外媒報導指出，比利時研究人員測試市面上39個品牌的紙吸管，同時在其中發現大多含有化學物質「多氟烷基物質」 (PFAS) 。其中紙製吸管、竹製吸管、塑膠吸管與玻璃吸管的含量分別為90%、80%、75%與40%，而不鏽鋼吸管則不含化學物質。

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研究報告中也表示，PFAS被稱為永久化學物質，可以在環境中保留數千年，除了危害環境外，人體如攝入後也難以排出，更會在人體內殘存多年，同時也會引發人類甲狀腺疾病、膽固醇升高、肝損傷、腎癌和睾丸癌等疾病。

研究報告作者、安特衛普大學環境科學家研究員格羅芬（Thimo Groffen）表示，雖然市場上常以紙、竹子等植物原料製成的吸管來宣傳環保觀念，但這類型的吸管中大多含有PFAS，是否真的「環保」還有待商榷。

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