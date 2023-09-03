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快訊／國內蛋價漲3元！　明起產地價43.5元、批發價53元

▲雞蛋,蛋價。（圖／記者楊惠琪攝）

▲颱風天買氣旺，國內蛋價明起調漲3元。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中華民國蛋價評議委員會今（3日）開會，隨著全國中小學開學，營養午餐恢復供應，國內雞蛋產能尚未回穩，國產雞蛋供應吃緊，加上颱風來襲買氣旺，決議從明天（4日）起，蛋價調漲3元，批發價每台斤來到43.5元，產地價來到53元。這也是國內蛋價從6月中兩波降價後首次調漲。

台北市蛋商公會林天來今（3日）指出，近來受到颱風影響，帶動民眾購買雞蛋意願，加上通貨膨脹、菜價高漲、蛋農飼養成本增加等因素，決定從明天起調漲蛋價3元，至於未來是否還會調整，還要看產銷整體情況，以及蛋雞復養情形等綜合評估。

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國內蛋價從今年3月產地價每台斤45.5元、批發價55元，站上歷史新高，在進口蛋抵台後緩解產銷吃緊，今年6月接連兩波調降，產地價降至每台斤40.5元、批發價每台斤50元迄今。但因國內產能尚未恢復、生產成本增加，蛋農從上月就希望蛋價調漲2至3元，不過蛋商與蛋農意見分歧，上周決議開學後再討論。今天經過產銷業界討論後，決議調漲3元。

根據農業部公布最新雞蛋產銷資訊，目前國內每天約有3359萬隻蛋雞投入生產，比上周增加75萬隻，雞蛋每日生產量回升至11萬4500箱（每箱約2百顆），比上周多500箱，但距離國人每日需求量12萬箱，仍有逾百萬顆供應缺口。

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