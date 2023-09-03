要學生改學姊論文投研討會！副教授辯「多年傳承慣例」下場慘

▲台中一副教授指示學生拿畢業學姊論文投研討會，挨告要賠10萬。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中某大學有位羅姓副教授兼系主任，因未經已畢業的張姓在職專班學生同意，就擅自指示其他學生，將張女100多頁的論文改寫成10頁，投稿到研討會，還將自己列為第一著作者，將張女排第二，讓張女發現後怒告求償3百萬。台中地院審理，刑事上判羅犯偽造私文書罪，處4月徒刑，民事上則要再賠張女10萬元。全案還可上訴。

判決指出，羅男為台中某大學副教授兼系主任，因得知台南應用科技大學籌辦「第十三屆設計創新暨應用學術研討會」，竟將他去年指導的羅姓研究生所撰寫的論文電子檔交給曾姓學生，要曾生將原本100多頁的論文內容刪減為10頁後，直接報名投稿，讓不知情的曾生在「作者簽名處」欄位簽署羅姓副教授、張女和自己的署名，分列為第一、二、三著作人，並投稿到研討會，被張女發現後，覺得羅男未經她同意授權，已侵害她著作權，提告刑、民事訴訟。

羅男在審理時辯稱，他的行為是基於長年指導學生完成畢業論文的傳承與慣例，張女也知道這個投稿方式，雖然是便宜行事，但也算是獲得張女的概括授權。

羅的律師則表示，該大學研究生畢業條件包含在國内外公開的學術研討會、期刊或展覽發表至少一篇作品，為了讓學生順利畢業，學弟妹以該年度學長姐畢業論文為主體，編寫一篇論文投稿等，此方式傳承一屆又一屆，早已沿用多年，是羅指導學生的共識，羅只是協助研究生完成畢業規定，行為上或有犯罪事實，主觀並無犯罪意圖。

法官認為，張女去年在羅男的指導下完成碩士論文順利畢業，羅卻未經張同意，指示曾生刪改她的論文以投稿研討會，直到曾生報名後，傳LINE和張女討論作者排名問題，張女才知道自己的論文被教授擅自投稿，刑事上依羅犯行使偽造私文書罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬元。

民事賠償部分，張女表示她寫這篇五行命理應用於飾品的設計理念論文，有學術經濟效力，在珠寶設計方面沒有人做過，目前已和廠商洽談、以後論文會出版，要求償3百萬。但法官認為張女並沒有提出相關證據，審酌羅男擅改論文報名研討會，並非拿去做商業用途等情，判羅男要賠10萬元。全案還可上訴。