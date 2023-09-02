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台灣夢伴萬里北基社區兒少　助認同海港山城文化築夢踏實

▲台灣夢陪伴萬里北基社區兒少 助認同海港山城文化築夢踏實。（圖／新北市社會局提供）

▲台灣夢陪伴萬里北基社區兒少，希望能建立自信和在地認同翻轉人生。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢、戴上容／新北報導

新北市萬里區北基社區位於山海交界的半山腰，因有聞名的北基飛行傘基地和翡翠高爾夫球場，在1981年代曾盛極一時，但隨著就業機會減少、房價跌落、年輕人口外移等因素，逐漸淪為以老人和小孩為主的老化社區，在新北市政府社會局推薦下，參加中國信託慈善基金會贊助的「台灣夢-兒少社區陪伴扎根計畫」，希望培力兒少自立自主的精神，認同在地山城文化，進而築夢翻轉人生。

萬里國小校長余昆旺表示，該校現有學生253人，家長以勞工基層居多，有許多家庭屬弱勢，包含原、新住民、單親、隔代教養或身心障礙者，其中單親家庭有34人，佔約13％，學校老師全力教學輔導，但到下午5點半仍必需放學，所幸「台灣夢」及時接住，幫忙照顧、準備晚餐，讓孩子在家長返家前獲得充分照料，學校在暑假期間開七月份輔導，八月份由社區接手，彼此合作無間。

▲台灣夢陪伴萬里北基社區兒少 助認同海港山城文化築夢踏實。（圖／新北市社會局提供）

▲萬里國小校長余昆旺感謝「台灣夢」幫忙培力學生。

北基社區總幹事吳興陵表示，有位小女生剛到社區時，乾乾瘦瘦，不僅做功課慢、吃飯也慢，原來是隔代教養，在社區志工和課程老師的輔導下，現在小女生長得活潑，還熱愛舞蹈，人也變得更有自信。

北基社區發展協會理事長俞富表示，為活絡社區、凝聚感情，北基在12年前開辦老人共餐，辦理各項健康促進活動，也成為惜食共享網的廚房。去年受市府推薦，以「北海山城、築夢基地」獲得台灣夢的專案計畫，每週二三四上午服務長輩，下午服務兒少，同時長輩又兼志工，一起老少共融，讓孩子更加認識在地海洋文化。

▲台灣夢陪伴萬里北基社區兒少 助認同海港山城文化築夢踏實。（圖／新北市社會局提供）

▲「台灣夢」訪評委員劉影梅教授表示，北基社區雖然地處偏僻資源較為缺乏。

「台灣夢」訪評委員劉影梅教授表示，北基社區雖然地處偏僻，資源較為缺乏，但在萬里漁港形塑的海港文化中，如萬里蟹等品牌，仍有可為。尤其在引進鄰近中華商業海事學校年輕的大專生進場擔任志工，加上在地耆老的傳承，從小培力孩子的自信心和認同感，將來有利於學習和發展。

新北市社會局長李美珍表示，「台灣夢」是私公協力、產官學合作的典範，由中國信託慈善基金會董事長辜仲諒全力支持，委由社團法人台灣照顧管理協會辦理，由張淑慧老師所指導，中央發動、地方配合，透過專業綿密的輔導團隊，訂出目標和期程，希望培力社區兒少在生活自立、文化認同上，建立正確的價值觀念。

▲台灣夢陪伴萬里北基社區兒少 助認同海港山城文化築夢踏實。（圖／新北市社會局提供）

▲▼萬里北基社區兒少在紙黏土或繪畫作品中呈現當地海港和山城文化特色。

▲台灣夢陪伴萬里北基社區兒少 助認同海港山城文化築夢踏實。（圖／新北市社會局提供）

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