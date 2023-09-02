「超思」進口蛋資格遭質疑！陳吉仲喊告：未補助私人公司

▲陳吉仲強調，未補助任何私人公司，若有不實指控不排除提告。（資料照／記者楊惠琪攝）

文／中央社

有報導指農業部專案進口雞蛋疑補助某資本額不高的公司。農業部長陳吉仲今天表示，貿易商須符合農業部提出嚴格條件，且未補助任何私人公司，若有不實指控，不排除提告。

陳吉仲上午列席中央災害應變中心颱風海葵第2次工作會報，離開時被媒體問及外界質疑進口雞蛋有圖利特定公司的回應。陳吉仲說，今年初不只有國內發生缺蛋，全世界都因禽流感影響而缺蛋。

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他表示，為讓全台可買到雞蛋，3月起開放專案進口，與經濟部等單位對外說明，要符合條件進口業者才能申請，如取得出口雞蛋國家的檢疫證明及合理價格和貿易條件才會同意。

陳吉仲說，到7月止，專案進口共超過1億4000多萬顆雞蛋，讓國內蛋價沒上漲，若無專案進口，雞蛋價每顆可能漲1元，若以每天2000萬顆需求量換算，此措施讓消費者直接減少支出。

他表示，進口雞蛋不像其他商品，不是任何貿易商都可進口，因要提出檢疫證明等資料，且所有耗損、安全檢驗不合格退運銷毀等，業者要自行負擔，最後由農業部吸收進口價格包含30%關稅等，再以國內當時市場價格釋出，才能穩定蛋價。

陳吉仲指出，專案進口雞蛋措施的效益遠高於成本，進口業者要符合相關規定，並依農業部要求進口，若有誣衊農業部不實指控，不排除提出告訴。

他表示，進口商公司大小不是重點，而是有無雞蛋貿易專業，並符合農業部提出要求，且都依規定辦理，過去已說清楚進口雞蛋流程，且當地政府針對出口雞蛋時也有相關管制措施，要經過很多條件才能取得蛋源，及符合農業部4個嚴格條件，才能進口雞蛋來台。

他說，過去曾有大企業想幫忙進口蛋，最後卻無法協助，就是因進口雞蛋非常專業，有層層條件把關，農業部未補助任何私人公司上億元，是以價差吸收，若有不實指控就提告。

農業部自3月啟動專案，補助進口雞蛋價差，有媒體報導指去年成立的超思公司，資本額僅新台幣50萬元，進口雞蛋獲農業部補助上億元，國民黨立委昨天質疑太不可思議，立法院開議後，將要求農業部公布詳細內容。