　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

超思自清「有經驗」才助政府解蛋荒　媒體人曝1盲點：要說明白

▲媒體人黃暐瀚 。（圖／記者李毓康攝）

▲媒體人黃暐瀚 。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

農業部年初砸5.7億元「雞蛋專案進口補貼」以緩解國內蛋荒，近日遭爆資本額僅50萬的一人公司拿走上億補助，該公司負責人澄清，是因為過去「有進口日本雞蛋的經驗」與巴西聯繫管道，才會協助政府解決蛋荒。不過，媒體人黃暐瀚昨（1日）針對超思的回應點出，「之前有去日本進口雞蛋的經驗，那這個公司為什麼是去年9月才成立，先前又是哪一家公司？」

黃暐瀚在《關鍵時刻》節目中提及，超思公司登記在高雄，而登記地是一家民宅，成立的時間在去年9月，這樣資本額僅50萬的公司，就從巴西進口了8千多萬顆雞蛋。

黃暐瀚說，負責人澄清「台灣缺蛋我去幫忙買，這樣子我錯了嗎？也沒有拿到補助」但讓他困惑的是，農業部找了很多蛋商到全世界買雞蛋，其中，超思這樣去年9月才成立，資本額又只有50萬的公司，是買最多的一家，黃暐瀚強調，也不是說超思違法，但有看過其他公司這樣嗎？

黃暐瀚引述媒體報導指出，超思負責人說「有進口日本雞蛋的經驗」，但看見這樣的說法，不禁質疑，超思「之前有去日本進口雞蛋的經驗，那這個公司為什麼是去年9月才成立？先前又是哪一家公司？所以重點在這裡，這家超思確實超越大家的想像，資本額低但做大生意」。

黃暐瀚表示，資本額只有50萬的公司，能買這麼多雞蛋，不但是不常見，根本是沒看過，台灣蛋商有很多家，其他蛋商會怎麼想這件事情？

不過，針對補助進口雞蛋陷入官商勾結質疑風波一事，農業部昨也透過臉書澄清，專案進口雞蛋的過程，經過兩度「公開透明」的會議，與貿易商說明進口的5個要件，包括：一、登記合法的貿易代理商；二、媒合符合出口國之非疫生產場或有出口日本、新加坡等經驗之出口商；三、提出出口國官方開立符合規定之檢疫證明及衛生證明樣張；四、到岸價格（CIF）報價合理性；五、時間限制：3月底前下單，3、4月份進口雞蛋全量供中央畜產會調度。

農業部強調，雞蛋專案進口所有的過程都已詳盡向貿易商說明與溝通，可進口的國家與文件資訊都公布在農業部防檢署與衛福部食藥署的官網。

ET快訊
快訊／陸警新增2縣市！海葵暴風圈將再擴大
大哥後座清槍走火　騎車小弟中彈慘死
海葵「撞向台灣」！將終結1471天無颱風登陸　2地區影響最大
資本額50萬「超思」藏小巷　外觀像普通民宅
北北基颱風假沒了？氣象局曝2變數
9kg大橘貓坐路中被輾斃！　冷血畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭辦：郭盼與「侯柯朱」坐下來談　那畫面會讓大眾看到希望曙光

超思自清「有經驗」才助政府解蛋荒　媒體人曝1盲點：要說明白

超思進口蛋負責人認「有拿到錢」　沈富雄：民進黨3天內給交代

生孩子就給養寵物？　4寶媽王婉諭自爆有障礙：想法實在太新奇

「鯨豚反視高雄港」換個角度看世界　藝術家林純用「黑湧」今開展

高嘉瑜批她保送李彥秀　吳欣岱：情勒我退選才是破壞台灣民主

海葵來襲！國軍1.9萬人待命救災　112年第1梯次志願役專班改9／5報到

快訊／郭台銘9月領表登記後展開連署　郭辦：民眾稍安勿躁

海葵颱風愈晚愈狂　陳建仁：防災工作超前準備「民眾減少外出」

海葵颱風來勢洶洶！北北基桃明天放假？　蔣萬安：持續關注預報

浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

哈林心疼李玟「受到不太好的對待」　揭《好聲音》內幕：沒人能逼我轉身

天后闆妹遭爆切割王思佳「有點勁爆」　全面下架「慘賠破千萬」：打水漂了！

患三高工人停等紅燈突倒地　被機車壓住...警10秒神救援

太魯閣事故881天搜出頭骨 家屬代表怒：蒐證太草率

凱莉Q彈祕訣不藏私　有「它」睡得好再加分

郭辦：郭盼與「侯柯朱」坐下來談　那畫面會讓大眾看到希望曙光

超思自清「有經驗」才助政府解蛋荒　媒體人曝1盲點：要說明白

超思進口蛋負責人認「有拿到錢」　沈富雄：民進黨3天內給交代

生孩子就給養寵物？　4寶媽王婉諭自爆有障礙：想法實在太新奇

「鯨豚反視高雄港」換個角度看世界　藝術家林純用「黑湧」今開展

高嘉瑜批她保送李彥秀　吳欣岱：情勒我退選才是破壞台灣民主

海葵來襲！國軍1.9萬人待命救災　112年第1梯次志願役專班改9／5報到

快訊／郭台銘9月領表登記後展開連署　郭辦：民眾稍安勿躁

海葵颱風愈晚愈狂　陳建仁：防災工作超前準備「民眾減少外出」

海葵颱風來勢洶洶！北北基桃明天放假？　蔣萬安：持續關注預報

U18／中華今晚力抗韓國王牌左投　先發打線出爐

宋晟睿掃關鍵長打　兄弟二軍5比3擊敗統一

颱風「海葵」3日凌晨將登陸　屏東易成孤島地區預防性撤離

LIVE／海葵增強長胖「陸警再擴大」　氣象局最新說明

入學連3天午餐啃菠蘿麵包！小一新生家長氣炸　學校道歉了

NASA發現月球新坑洞　研判俄羅斯「月球25號」探測器墜毀撞擊

台橡處分轉投資常州亞洲熱電75%股權　獲利1.2億

快訊／陸警新增2縣市！海葵暴風圈將再擴大

郭辦：郭盼與「侯柯朱」坐下來談　那畫面會讓大眾看到希望曙光

超商大夜班監守自盜81萬　落網後承認「博弈網站花掉了」下場曝

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

政治熱門新聞

海葵颱風來勢洶洶！北北基桃明天放假？　蔣萬安：持續關注預報

快訊／北北基桃2日正常上班上課

資本額50萬蛋行拿上億補助　王世堅：很離譜

資本50萬蛋行拿上億補助　他點3條件：事後看業者確實有能力做到

快訊／台北市下午4點起　全市疏散門及越堤坡道關閉

資本額50萬！「1人公司」拿上億雞蛋補助

「藍白合」恐重演「連宋配」　郭正亮曝當年交易條件：只能當一屆

超思進口蛋負責人認「有拿到錢」　沈富雄：民進黨3天內給交代

「生一個孩子，我讓你多養一隻寵物」　郭台銘出招解救少子化

揪50萬資本額「超思」老闆僅出資1000元　國民黨團：就是人頭公司

ET民調／侯友宜支持度衝第2　柯文哲郭台銘陷麻花糾纏

高嘉瑜批吳欣岱參選要保送藍營　駁綠暗助吳「要讓帶風向無縫可插」

北捷早餐節今登場！　101攤讓你吃飽再上班

海葵颱風直撲北部　北市晚間10點前宣布是否放颱風假

更多熱門

相關新聞

進口雞蛋惹議！資本額50萬「超思」藏小巷

進口雞蛋惹議！資本額50萬「超思」藏小巷

一家資本額才50萬元的蛋行「超思公司」，竟獲得農業部上億補助款，引發質疑聲浪，遭指根本是政府趁蛋荒圖利特定廠商，更被查出「超思」設址竟在高雄岡山一處無掛招牌、沒有冷凍櫃及蛋車的普通民宅，《ETtoday新聞雲》記者也實地走訪該公司地址，大門上確實除了紅色門聯外，看不出營業使用的跡象。一名自稱為屋主的友人表示，該說的都有說了，相關的控訴與質疑都與「事實不符」。

超思進口蛋負責人認「有拿到錢」　沈富雄：民進黨3天內給交代

超思進口蛋負責人認「有拿到錢」　沈富雄：民進黨3天內給交代

蛋商「超思」遭疑人頭公司！農業部：再抹黑將提告

蛋商「超思」遭疑人頭公司！農業部：再抹黑將提告

「超思」進口雞蛋惹議　高市衛生局回應了

「超思」進口雞蛋惹議　高市衛生局回應了

「超思」進口蛋資格遭疑！陳吉仲喊告：未補助私人公司

「超思」進口蛋資格遭疑！陳吉仲喊告：未補助私人公司

關鍵字：

超思農業部黃暐瀚蛋荒

讀者迴響

熱門新聞

海葵暴風圈明晨觸陸！颱風假機率高縣市出爐　北市、基隆沒機會

海葵可能「台灣附近迴轉」　各國路徑曝光

氣象局最新風雨預測出爐！5地明達停班停課標準

氣象局宣布11:30發布陸上警報　雨勢越晚越大

海葵最快11：30陸警　估明台東登陸

彰化名醫師墜樓！留職停薪中　彰基發表4點聲明　

2車事故！貨車剎不住追尾「連撞2輛BMW」

彰縣知名醫院醫師　驚傳墜樓身亡

父「我死了打開電腦」　女兒驚見騙局

女兒霸凌施暴遭肉搜　家被撒冥紙丟鞭炮

海葵颱風來勢洶洶！北北基桃明天放假？　蔣萬安：持續關注預報

企鵝遭斬首！飼養員目睹「頭顱在屍體旁」嚇壞

詭譎海葵路徑又南修！陸警今午前後發布　明下半天2地登陸機率高

海葵穿台後恐陷鞍型場！颱風假關鍵曝

大久保勇太昏迷指數3！經紀人：不樂觀

更多

最夯影音

更多
浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤

浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤
男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面