超思自清「有經驗」才助政府解蛋荒　媒體人曝1盲點：要說明白

▲媒體人黃暐瀚 。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

農業部年初砸5.7億元「雞蛋專案進口補貼」以緩解國內蛋荒，近日遭爆資本額僅50萬的一人公司拿走上億補助，該公司負責人澄清，是因為過去「有進口日本雞蛋的經驗」與巴西聯繫管道，才會協助政府解決蛋荒。不過，媒體人黃暐瀚昨（1日）針對超思的回應點出，「之前有去日本進口雞蛋的經驗，那這個公司為什麼是去年9月才成立，先前又是哪一家公司？」

黃暐瀚在《關鍵時刻》節目中提及，超思公司登記在高雄，而登記地是一家民宅，成立的時間在去年9月，這樣資本額僅50萬的公司，就從巴西進口了8千多萬顆雞蛋。

黃暐瀚說，負責人澄清「台灣缺蛋我去幫忙買，這樣子我錯了嗎？也沒有拿到補助」但讓他困惑的是，農業部找了很多蛋商到全世界買雞蛋，其中，超思這樣去年9月才成立，資本額又只有50萬的公司，是買最多的一家，黃暐瀚強調，也不是說超思違法，但有看過其他公司這樣嗎？

黃暐瀚引述媒體報導指出，超思負責人說「有進口日本雞蛋的經驗」，但看見這樣的說法，不禁質疑，超思「之前有去日本進口雞蛋的經驗，那這個公司為什麼是去年9月才成立？先前又是哪一家公司？所以重點在這裡，這家超思確實超越大家的想像，資本額低但做大生意」。

黃暐瀚表示，資本額只有50萬的公司，能買這麼多雞蛋，不但是不常見，根本是沒看過，台灣蛋商有很多家，其他蛋商會怎麼想這件事情？

不過，針對補助進口雞蛋陷入官商勾結質疑風波一事，農業部昨也透過臉書澄清，專案進口雞蛋的過程，經過兩度「公開透明」的會議，與貿易商說明進口的5個要件，包括：一、登記合法的貿易代理商；二、媒合符合出口國之非疫生產場或有出口日本、新加坡等經驗之出口商；三、提出出口國官方開立符合規定之檢疫證明及衛生證明樣張；四、到岸價格（CIF）報價合理性；五、時間限制：3月底前下單，3、4月份進口雞蛋全量供中央畜產會調度。

農業部強調，雞蛋專案進口所有的過程都已詳盡向貿易商說明與溝通，可進口的國家與文件資訊都公布在農業部防檢署與衛福部食藥署的官網。