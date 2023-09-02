進口蛋商「超思」遭疑人頭公司！農業部：一切合法「再抹黑將提告」

▲國民黨團召開記者會，質疑超思是一人公司或人頭公司。（圖／記者宋良義攝）

記者許敏溶／台北報導

蛋行「超思公司」資本額僅50萬，卻從巴西進口近9千萬顆雞蛋，今（2日）遭國民黨質疑是人頭公司。農業部今天表示，專案進口雞蛋過程一切透明公開，貿易代理商都須符合四個條件，超思公司也符合上述條件。而政府是吸收價差和關稅等費用，並不是補助特定貿易商，請外界勿再以訛傳訛，如果繼續抹黑污衊將會提告。

高雄市岡山區有一家資本額才50萬元的蛋行「超思公司」，傳出獲得農業部上億補助款。國民黨今天召開記者會，批評該公司自巴西專案進口8814萬顆雞蛋，數量比政府成立的台農投資跟台農發還多，是「高登生醫」進口快篩試劑翻版，不僅超思董事僅一人，且只有出資1000元，恐是人頭公司。

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面對外界持續關注專案進口雞蛋狀況，農業部今天下午由次長陳駿季召開記者會說明。陳駿季指出，今年三月時，因為烏俄戰爭與國際飼料原料價格上漲與氣候與禽流感等因素，當時雞蛋一台斤約95到100元，農業部召開內部會議，從國外專案進口來滿足國內消費者需求，也讓國內蛋雞產業有喘息時間，淘汰老母雞，讓蛋機產業更健全。

陳駿季表示，啟動雞蛋專案進口做法，由農業部透過中央畜產會或畜產會委託的進口商進口，以到岸價格向進口商購入雞蛋，再以當時國內產地價格釋出，提供給加工或洗選業者，進口雞蛋價格差額、關稅等費用則由政府吸收，並沒有補助貿易代理商等情事。

陳駿季指出，進口雞蛋調度給洗選業者洗選包裝分級後，供應超市、超商、量販店等通路以牌價販售，提供消費者平價蛋選購，確保各消費通路雞蛋供應無虞。陳也強調，進口雞蛋價差不是補助給特定進口商，而是吸收進口蛋到岸價格差額、關稅等差價。

陳駿季說明，雞蛋進口不像一般貿易，打個電話就可以，貿易代理商必須符合四項條件，首先是可媒合到出口國的非疫生產場或有出口經驗，尤其日本、新加坡的出口商，其次可提出出口國官方開立符合規定的檢疫證明及衛生證明樣張。第三是進口蛋到岸價格報價合理性，最後則是三月底前可以訂第一筆單等條件。

中央畜產會今也表示，今年3月10，經濟部國貿局舉行進口商召開雞蛋專案進口說明會徵求意願廠商時，超思公司就有參加該會議，並非指定特定廠商進口。而今年3月遇到國際搶蛋潮，進口雞蛋不易，但超思公司有巴西進口雞蛋管道，也有從日本出口雞蛋到台灣的進口實績、且可提出巴西官方開立符合規定的檢疫證明及衛生證明樣張、進口蛋到岸價格報價合理，更可在3月底前完成下訂，故中央畜產會委託超思從巴西進口雞蛋。

農業部畜牧司長張經緯指出，超思在蛋品界並不是新手，在沒有開放專案進口之前，以前進口最多蛋品國家就是日本，超思之前就協助過國內許多從事水煮蛋與茶葉蛋廠商進口日本蛋品。以前透過其他貿易商進口，因為代辦進口需要專業的人與資本，去年九月才成立超思公司，但是相關貿易業務代表與辦事人員，長期都在從事進出口工作。協助日本蛋品時，也幫日本企業尋找出口到日本管道，固有相關管道與人脈可以介紹，就像當初找超思尋找蛋源時，超思就有業務代表在墨西哥與馬來西亞找蛋，所以超思絕非一人公司。

針對雞蛋專案進口，農業部強調，政府是吸收價差和關稅等費用，並不是補助特定貿易商，請外界勿再以訛傳訛，如果繼續抹黑污衊將會提告。