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台中松安派出所超強！一次2人考上警官　上榜4天面不改色

▲▼台中市警察局松安派出所地靈人傑，孫士豪（下）、張邑誠2人考上警官，一次貼出2張榜單。（圖／警方提供，下同）

▲▼台中市警察局松安派出所地靈人傑，孫士豪（下）、張邑誠2人考上警官，一次貼出2張榜單。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

基層警員想要高升警官有4種考試途徑，台中市警察局有116個派出所，其中第五分局松安派出所同時有2人分別考取三等特考、警大研究所，2人一旦受訓結束或畢業，就能升兩線一警官，更難得的是，松安所轄區有6萬7千多人，警民比高達1：1200，在如此繁重勤務之下，警員還能利用勤餘苦讀，令人敬佩。

▲▼台中市警察局松安派出所地靈人傑，孫士豪（下）、張邑誠2人考上警官，一次貼出2張榜單。（圖／警方提供，下同）

依「警察人員人事條例」相關規定，基層警員不是一線三星就是一線四星，如果想要晉陞二線一星的警官，有4種考試管道，分別是警察人員三等特考、中央警察大學各班期或研究所、佐類考試、二技，不論是哪一種管道都有一定難度，而且還必須在繁忙的上班之餘準備考試科目，這就不是一般警員所能達到的。

▲▼台中市警察局松安派出所地靈人傑，孫士豪（下）、張邑誠2人考上警官，一次貼出2張榜單。（圖／警方提供，下同）

松安所警員孫士豪2017年從警，2019年初至該所服務，表現勤奮，利用下班時間研讀法學書籍，今年6月考取中央警察大學法律學研究所碩士班，該碩士班僅取1名。

8月17日警察人員三等特考放榜，松安所員警21日晚間查詢榜單時，赫然發現從2105年起在所內服務的張邑誠也錄取刑事人員三等特考，同仁們甚感吃驚，平時鮮少見張員研讀考科或討論考科相關問題，且不知張員有參加三等考試，更令人驚訝的是，張員早知錄取，竟能低調上班4天還不動聲色，像個沒事的人兒，不禁笑說，果然是刑事人才，守口如瓶。

松安派出所有55名員警，轄區有2萬7千多戶、6萬7千多人，在如此繁重勤務之下，不但毒品績效在第五分局最佳，警員們更充分利用勤餘啃書本，令人大感佩服。

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