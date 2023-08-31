匯8千意外收到20萬　詐騙連環套...2人險「人財兩失」

▲▼謝姓女子匯出8千元後，帳戶意外收到20萬元，還好謝女不貪心，讓2名女子差點成為受害者。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市北屯區28日發生一件離奇複雜的詐騙連環套。一名謝姓女子的銀行帳戶突然匯入20萬元，她覺得有人匯錯於是詢問銀行，不料，竟是她的帳戶被男性友人拿去作為詐騙用途，這筆錢是男子向江姓女子騙來的，還好謝女不貪心的問個明白，否則，不但江女被騙20萬，謝女也無辜成了詐騙集團一份子。

謝女發現自己帳戶莫名的匯入3筆款項，總金額20萬元，謝女原本以為是單純匯款錯誤，然而事實卻超出她的預料。透過台中警察局第五分局松安所抽絲剝繭，這才揭露這起詐騙案的內幕。

原來，謝女不久前透過朋友認識1名自稱經營進口傢俱行的男性網友，該網友表示，由於他轉帳的額度已滿，無法將款項轉給客戶，便請求謝女幫忙將8000元轉帳給客戶，結果，隔天，謝女的帳戶就收到20萬元了。

謝女在銀行協助下，連繫上匯款的江女，一追問，江女是聽信網路詐團，為了要投資國外房地產而匯款，江女並不知道是匯給謝女，謝女回想起自己曾將帳戶傳給該網友，結果謝女就被對方利用成為詐騙集團的帳戶提供者，還好，謝女的不貪心，讓她和江女幸運地避免成為受害者。