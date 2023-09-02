LIVE／海葵增強長胖「陸警再擴大」　氣象局最新說明

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氣象局持續針對海葵颱風發布陸上警報，預估海葵未來6小時仍會再增強，暴風圈有擴大的趨勢，陸警範圍再增加，目前已納入9個縣市。明天周日、下周一(4日)颱風侵襲最明顯，風雨最劇烈。氣象局17:40將說明颱風最新動態。

海葵下午16時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約 450 公里之海面上，以每小時17轉14公里速度向西進行，近中心最大風速每秒 38 公尺（約每小時 137 公里），相當於 13 級風，瞬間最大陣風每秒 48 公尺（約每小時 173 公里），相當於 15 級風，七級風平均暴風半徑150公里。

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▲海葵颱風下午最新位置。（圖／RAMMB）

氣象局持續針對海葵颱風發布陸上警報，預估海葵未來6小時仍會再增強，暴風圈有擴大的趨勢，陸警範圍再增加，目前範圍為花蓮、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、台東、屏東、恆春半島。

由於海葵颱風持續接近，謝佩芸表示，目前受外圍環流逐漸影響，除北部和東部斷斷續續有降雨外，中南部有午後熱對流發展，中南部雨勢入夜後減緩，但是北部、東半部迎風面降雨入夜增加，今晚到明天清晨東北部和花蓮降雨最多，明天白天東部和中央山脈靠近東半部地區要留意降雨，雨勢強烈且持續，可能達豪雨或以上等級；明天下半天入夜後，颱風中心通過台灣上空，南部降雨明天晚到後天(5日)清晨增加。