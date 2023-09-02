饒慶鈴視察中颱海葵災害應變中心　指示全力做好防災應變

▲台東縣蘇拉颱風應變中心已於2日下午2時提升一級開設。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



今年編號第11號的中颱海葵2日下午3時的中心位置在北緯22.4度，東經125.3度，即在鵝鑾鼻的東方約460公里海面上，以每小時17轉14公里速度，向西進行。為瞭解災害應變中心各單位與各鄉鎮市對於颱風的相關防範應變工作，縣長饒慶鈴於下午視察應變中心主持第一次工作會報，並與各鄉鎮市長進行視訊，縣長指示掌握過去易發生狀況區域，請各單位不可鬆懈，應做好因應防範措施，尤其特別留意弱勢族群及易成孤島地區或部落，必須盡早做因應準備。



台東縣蘇拉颱風應變中心已於2日下午2時提升一級開設，第一次工作會報於下午3時召開，由指揮官饒慶鈴縣長主持，副縣長王志輝、秘書長盧協昌、縣府主管、台東縣後備指揮部指揮官吳政達上校及所有編組單位主管及代表參與，逐一說明最新防災、救災準備情況、預置兵力狀況及相關氣象、土石流災害與警戒、民眾疏散、收容等預備作業。

台東大學王文清教授及氣象站長黃嘉美說明海葵颱風最新動態，以及台東地區未來應注意事項，目前颱風路徑偏南，預估可能明天從台東至太麻里間登陸，對北台東的風力及雨量會比較有影響，尤其是山區部分仍需再做觀察，另外，適逢年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水



饒縣長也啟動應變中心視訊設備，分別與各鄉鎮市長或秘書進行視訊，詢問目前各地防颱準備狀況，也希望各鄉鎮市公掌握所有任何狀況及需求，能夠立即向應變中心回報，並請求支援，對於土石流潛勢區域、保全戶或慢性病例如需洗腎鄉親，請與各鄉鎮市衛生所連繫盡速撤離，也請利用颱風來襲前，加強宣導重點防颱作為。