颱風「海葵」3日凌晨將登陸　屏東易成孤島地區預防性撤離

▲縣長周春米主持災變中心會議。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

因應海葵颱風來襲，屏東縣政府2日下午2時30分將災害應變中心提升為一級；縣長周春米主持災變中心會議時，指示各單位提前部署、嚴陣以待，除持續緊密監控颱風動態，並要求，今日完成易形成孤島效應地區內洗腎患者、孕婦、慢性病患者預防性撤離，土石流潛勢溪流地區保全戶則於3日中午前完成，以保障居民安全。

縣長周春米表示，氣象局發布海葵颱風海上陸上警報，將是4年來首次登陸台灣的颱風，陸上警戒範圍包含屏東縣，因此提升災害應變中心為一級開設，她並針對甫離開的蘇拉颱風期間適逢百年一見的天文大潮，造成沿海低窪地區尤其是東港積淹水，縣府團隊雖制定短中長期改善計畫，但面對這次的海葵颱風仍應有緊急應變措施，包括部署足夠的抽水機隨時彈性調度，並透過監控系統即時快速掌握正確水情，並請相關單位落實警戒區的管制措施，尤其是海邊、山區、溪流處、預防性撤離等。

她也要求針對相關預警的道路橋梁，透過各種宣傳管道提早加強警示，讓鄉親提早因應，有關民生基本需求的電力、通訊、用水，相關單位應密切觀察，保持不中斷，一遇到問題盡速搶修，並要注意出勤同仁的安全，沿海航線也都已經停止，針對縣7鄉、21村易成孤島地區鄉鎮，一定要加強戒備。

屏東災害應變中心依據目前中央氣象局預報資料表示，颱風暴風圈接觸陸地時間可能在3日清晨5點左右，暴風圈也會開始影響屏東，週日、週一影響最劇烈，各地都要留意強風豪雨發生，加上預估海葵颱風滯留時間長，降雨可能延長，請民眾務必做好防颱準備，不要靠近海邊和山區，沿海低窪地區更須留意海水倒灌及積淹水。